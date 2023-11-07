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بهذا الوسم على تيك توك.. الغلبة لفلسطين على إسرائيل
بهذا الوسم على تيك توك.. الغلبة لفلسطين على إسرائيل
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بهذا الوسم على تيك توك.. الغلبة لفلسطين على إسرائيل

منوعات

2023-11-07 | 02:11
بهذا الوسم على تيك توك.. الغلبة لفلسطين على إسرائيل
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Aljadeed
بهذا الوسم على تيك توك.. الغلبة لفلسطين على إسرائيل

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن المنشورات التي تستخدم وسم "Stand with Palestine" تحظى بمشاهدات 4 أضعاف عن التي تضع وسم "Stand with Israel" خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقل "إكسيوس" بيانات نشرها مركز "مبدعو تيك توك"، التي تناولت المنشورات حول الحرب بين إسرائيل وحماس على واحدة من أكثر المنصات شعبية للشباب في العالم.

وعلى الصعيد العالمي، كان هناك 210.000 منشور يستخدم وسم "Stand with Palestine" و17.000 باستخدام وسم "Stand with Israel" منذ 16 أكتوبر.

وفي الولايات المتحدة، كان هناك 8000 منشور باستخدام الوسم "Stand with Palestine"في الأسبوعين الماضيين مقارنة بـ 3000 منشور باستخدام الوسم "Stand with Israel" في ذلك الوقت.

ووفقا للبيانات فإن وسم "Stand with Palestine" هو الأكثر انتشارا في ماليزيا، ووسم "Stand with Israel" هو الأكثر شعبية في إسرائيل.
 

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