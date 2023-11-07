كيف رد والد أنجلينا جولي عليها بعد انتقادها لإســ رائيل؟

ردّ الممثل الأميركي الشهير جون فويت على ابنته النجمة أنجلينا جولي بعد انتقادها لإسرائيل وحديثها عن الوضع الإنساني في القطاع.

وكانت الممثلة والمبعوثة السابقة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين كتبت هذا الأسبوع على "إنستغرام": "هذا هو القـــ صف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه. لقد كان القطاع بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتحول بسرعة إلى مقـــ برة جماعية".



وتابعت: "40 بالمئة من القتلى أطفال أبرياء. عائلات بأكملها تُــ قتل. وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض ملايين المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع القانون الدولي".



واختتمت جولي كلامها قائلة: "برفض المطالبة بوقف إطـــ لاق النار لأسباب إنسانية، ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض ذلك على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجــ رائم".



ما ردّ والد أنجلينا جولي؟



قال جون فويت، في مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس":



أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن ابنتي، مثل العديد من الناس الآخرين، لا تفهم مجد الله.

الأمر هنا يتعلق بتدمير تاريخ أرض الله، الأرض المقدسة، أرض اليهود.

على الجيش الإسرائيلي أن يحمي أرض إسرائيل وشعبها.

هذه حرب، لن تكون كما يعتقد اليسار، ولن تكون ثقافية.

لقد هوجمت إسرائيل من خلال الإرهـــ اب اللا إنساني، الذي استهدف أطفال أبرياء وأمهات وآباء وأجداد.

وأنتم أيها الحمقى تقولون إن إسرائيل هي المشكلة؟

إسرائيل تعرضت للهجوم، وهذه الحيوانات تريد أن تمحو اليهود والمسيحية.

حمـــ اس هي المسؤولة عن الوضع الفلسطيني في القطاع.. حصلت على أموال ضخمة لم تتقاسمها مع الناس. لقد صنعت الأســـ لحة بدلا من ذلك.