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مرحاض من الذهب استخدمه تشرشل... هذا ما حل به
مرحاض من الذهب استخدمه تشرشل... هذا ما حل به
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مرحاض من الذهب استخدمه تشرشل... هذا ما حل به

منوعات

2023-11-07 | 11:04
مرحاض من الذهب استخدمه تشرشل... هذا ما حل به
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Aljadeed
مرحاض من الذهب استخدمه تشرشل... هذا ما حل به

مرحاض من الذهب استخدمه تشرشل... هذا ما حل به

يواجه أربعة رجال اتهامات بسرقة مرحاض مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطاً من قصر ريفي إنجليزي سنة 2019، على ما أعلنت مصادر قضائية.

و بحسب "فرانس برس"، كان المرحاض المقدّرة قيمته بـ4,8 ملايين جنيه إسترليني (5,9 ملايين دولار) سُرق من قصر بلينهايم في وودستوك قرب أكسفورد في جنوب إنجلترا في أيلول 2019.

وكانت هذه القطعة من أبرز نقاط الجذب ضمن معرض للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان في القصر الذي شكّل مسكناً لدوقات مارلبورو وشهد ولادة رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل.

هذا المسكن الفخم الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وقالت امس هيئة الادعاء الملكية البريطانية (CPS)، التي تقرر ما إذا كانت ستُرفع القضايا إلى المحكمة في إنجلترا وويلز، إن الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و39 عاماً، سيمثلون أمام المحكمة في أكسفورد في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويواجه جيمس شين (39 عاماً) تهمتي السطو والتآمر لنقل ممتلكات بصورة إجرامية، وتهمة أخرى بنقل ممتلكات بصورة إجرامية.

كذلك، يواجه مايكل جونز (38 عاماً) تهمة السطو، في حين أن فريد دو (35 عاماً) وبورا جوكوك (39 عاماً)، متهمان بالتآمر لنقل ممتلكات بصورة إجرامية، وفق ما جاء في بيان للشرطة القضائية.

وكان في إمكان الزوار حجز مواعيد لاستخدام المرحاض الذهبي الثمين لكن لمدة ثلاث دقائق فقط في كل مرة، للحد من قوائم الانتظار.

واستخدم هذا المرحاض أكثر من 100 ألف شخص خلال العام الذي عُرض فيه في متحف غوغنهايم في نيويورك.

وقالت الشرطة البريطانية في ذلك الوقت إن اللصوص اقتحموا قصر بلينهايم خلال وقت الإغلاق وسرقوا المرحاض، وفصلوه عن شبكة الصرف الصحي وتسببوا في "أضرار جسيمة وفي فيضان للمياه".

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