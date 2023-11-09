بالفيديو - جزيرة جديدة كـ"طائر الفينيق" تتشكل من بقايا الحمم البركانية

إنبثقت جزيرة جديدة، تشبه طائر الفينيق، من الرماد البركاني لحزام النار، قبالة سواحل جزر أوغاساوارا اليابانية، وهو الأرخبيل النائي المعروف أيضا باسم جزر بونين.

الجزيرة الجديدة المتشكلة في المحيط الهادئ تعتبر الأصغر بين جميع جيرانها، وقد ولدت من ثوران بركاني مستمر تحت سطح البحر بدأ في 21 تشرين الأول.

وقال عالم البراكين سيتسويا ناكادا من جامعة طوكيو لصحيفة جابان تايمز إن الانفجار البركاني تحت الماء الذي شكل الجزيرة بدأ كـ "نفاثة عمودية" من الصهارة الصلبة التي انطلقت عالياً فوق الأمواج.

يقدر العلماء أن هناك أكثر من مليون بركان تحت الماء في جميع أنحاء العالم، لكن الكثير منها ربما يكون منقرضاً، وحتى تلك النشطة غالباً ما تكون عميقة جداً بحيث لا يمكن إجراء عمليات الرصد فوق الماء، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.