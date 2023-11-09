أم تدهس طفلها وتقفز مرعــ وبة من السيارة

وثق مقطع فيديو حادثة دهس مرعبة لطفل تسببت بها والدته .

ففي الفيديو ظهرت الأم وهي تصعد في سيارتها، في حين يفتح طفلها البالغ من العمر خمس سنوات باب السيارة ليصعد.

ويبدو أن الأم اعتقدت أن طفلها صعد في السيارة وانطلقت بها، لتشعر بأن السيارة دهست شيئا، وأدركت فورا أنها دهست طفلها.

وقد وقعت الحادثة التي وقعت قبل أيام في مدينة بيلاروسية قريبة من العاصمة مينسك، التقطتها كاميرا للمراقبة على جانب الطريق.

أما الوالدة وبسبب صدمتها فخرجت مسرعة لتتفقد طفلها ونسيت أن توقف فرامل السيارة التي اصطدمت بحائط على جانب الطريق.

وقد هرعت إحدى المارات أيضًا لمساعدة الأم المرتعبة التي حملت ابنها وعادت إلى السيارة المحطمة. وتقول التقارير إن الصبي نُقل إلى المستشفى مصابًا بجروح عديدة ويتلقى كل المساعدة الطبية اللازمة.

ونشرت الشرطة المحلية الفيديو على موقعها على الإنترنت كتحذير للآباء لكي يكونوا أكثر حذرا عند السفر مع الأطفال.

وبحسب السلطات، تم تحرير أربعة بلاغات لمخالفات إدارية ضد الأم البالغة من العمر 36 عامًا. واتهمت الأم بارتكاب حادث مروري، ومغادرة السيارة قبل توقفها، ومخالفة قواعد نقل الركاب القاصرين، وغياب التأمين الإلزامي.

ولم تحدد الشرطة بعد العقوبة التي ستواجهها الأم الغافلّة إجمالاً. التحقيق مستمر.