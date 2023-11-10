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بيع لوحة &quot;امرأة الساعة&quot; لبيكاسو بمبلغ قياسي
بيع لوحة "امرأة الساعة" لبيكاسو بمبلغ قياسي
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بيع لوحة "امرأة الساعة" لبيكاسو بمبلغ قياسي

منوعات

2023-11-10 | 03:29
بيع لوحة "امرأة الساعة" لبيكاسو بمبلغ قياسي
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بيع لوحة "امرأة الساعة" لبيكاسو بمبلغ قياسي

بيع لوحة "امرأة الساعة" لبيكاسو بمبلغ قياسي

 بيعت تحفة بابلو بيكاسو "امرأة الساعة" التي تعود لعام 1932 بنحو 140 مليون دولار في مزاد أقيم في نيويورك الأربعاء الماضي.

وهذا هو ثاني أغلى عمل لبيكاسو يباع في مزاد على الإطلاق، حيث حققت اللوحة 139.4 مليون دولار بحسب دار سوذبيز للمزادات.

وفي عام 2015 ، تم بيع لوحة "نساء الجزائر" (النسخة أو) لبيكاسو في مزاد علني في كريستيز بنيويورك مقابل 179 مليون دولار.

وقالت سوذبيز إن اللوحة التي رسمت عام 1932، وهي صورة لعشيقته ماري تيريز والتر، اشترتها هاوية جمع التحف إميلي فيشر لانداو في عام 1968، وعلقت فوق المدفأة في شقتها بنيويورك لسنوات عديدة.

ولم يتم الكشف في البداية عمن اشترى اللوحة يوم الأربعاء.

وإلى جانب بيكاسو، سيتم بيع حوالي 120 عملا آخر في المزاد الذي يستمر يومين.

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