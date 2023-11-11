بالفيديو - يستخدم زيت الطهي وقوداً للسيارات في غزة

في #غزة .. يستخدم زيت الطهي وقوداً للسيارات pic.twitter.com/bZaYoYBJ8T
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 11, 2023
في #غزة .. يستخدم زيت الطهي وقوداً للسيارات pic.twitter.com/bZaYoYBJ8T
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع في درجات الحرارة على الساحل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد وجنوبه، مع احتمال ظهور طبقة خفيفة من الغبار في الأجواء.
أفادت الخدمة الصحفية لجامعة نيويورك لانغون، أن الأطباء الأميركيين نجحوا في إجراء عملية زرع عين كاملة.