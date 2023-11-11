تعنيف ومحاولة إيذاء... ماذا جرى في إذاعة لبنان صباح اليوم؟

وقال المعتدي للشوّا أثناء خنقه بيديه: "ليك ولا ماهر الشوّا أنا ما عم بشتغل عندك... أنا برقبتي دم" مكرّرا العبارة الأخيرة أكثر من مرة. ثم طرحه أرضا ولم يستطع الشوّا مقاومة الاعتداء اللفظي والجسدي بسبب إصابته بمرض التصلّب الجانبي الضموري بيده اليمنى، فضلا عن إصابته بمرض السكري المزمن وأيضا ضغط الدم المزمن.

يُشار إلى أنّ المعتدي كان سمع الشوّا أثناء تسجيله "فويسات" لرئيسه المباشر محمد الزين يشكو فيها عدم مهنية المعتدي ما أثار غضب الأخير وهجومه على الشوّا "متل الديب الكاسر".

ووضع الشوّا رؤساءه التسلسليين بالحادثة لإجراء المقتضى القانوني بحق المعتدي بدءا بالاعتذار عمّا بدر منه وليس انتهاءً بطرده من عمله المؤقت في الإذاعة التي يعمل فيها بصفة مياوم "عالفاتورة". وهو أثناء ضرب الشوّا قال له: صرلي ستة ونص ما قابض معاشي!.