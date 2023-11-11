فيديو يوّثق لحظات مريبة... تمساح ضخم هارب يثير الذعر في محافظة سعودية!

وتداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطعا مصورا للتمساح الضخم، وهو يسير في شوارع القطيف، قبل أن يتم القبض عليه، من جانب فرق الإنقاذ، التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وتم السيطرة على التمساح، بواسطة شباك معدنية خاصة، وتم نقله إلى مركز متخصص لإعادة تأهيله، وإعادته إلى موطنه الطبيعي.

وعلى إثر هروب التمساح، أغلقت بلدية محافظة القطيف، حديقة الحيوان الوحيدة في المحافظة، التي هرب منها احترازيا، كما قامت البلدية بتفقد المنطقة، للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة من ذات الحديقة.

كما كشف مالك حديقة الحيوانات في القطيف، ناصر النمر، اليوم الخميس، أن التمساح الذي تم العثور عليه، ليس من حيوانات الحديقة، وأنه لا علم له به، وأنه مجهول، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وتابع مشيرا إلى أن التمساح "تم إنزاله من سيارة مجهولة، في مزرعة مجاورة لحديقة الحيوانات، ومغادرة السيارة، وبعد العثور عليه في أحد شوارع محافظة القطيف واصطياده، تم إدخاله حديقة الحيوانات كحل مؤقت، وإنهاء الذعر والمشكلة التي حدثت في الشارع بعد مشاهدته".