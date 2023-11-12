بالفيديو - بوتين يلقي نكتة عن الجيش الإسرائيلي

بوتين يلقي نكتة عن جيش الاحتلال 🪖
pic.twitter.com/7vjdOyctuX
— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 11, 2023
بوتين يلقي نكتة عن جيش الاحتلال 🪖
pic.twitter.com/7vjdOyctuX
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