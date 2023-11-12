بالفيديو - إستنفار كبير في روما بسبب أسد هارب من السيرك



أثار أسد الرعب في شوارع إيطاليا بعد هروبه من السيرك، ما دعا الحكومة للتدخل وتحذير المواطنين بضرورة التزام منازلهم.

وطلب عمدة مدينة روما، اليساندرو غراندو، كما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، من المواطنين عدم المغادرة من منازلهم حتى الإعلان عن القبض على الأسد الهارب، الذي من غير المتوقع مدى سوء حالته المزاجية ولا مستوى تدريبه.

وشاعت حالة من الذعر في مدينة لاديسبولي الإيطالية قرب روما، وذلك بسبب هروب الأسد من سيرك محلي.

وتظهر اللقطات المتداولة للأسد وهو يتجول بحرية وهدوء كبير في الشوارع، مثيراً الرعب بين السكان المحليين، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وإعادته للسيرك.