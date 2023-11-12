طائرة تنفذ "رحلة جوية إلى لا مكان" مدتها 11 ساعة

وأظهرت بيانات من موقع التتبع "FlightRadar24" أن الرحلة "NZ26" من أوكلاند إلى شيكاغو إستغرقت أربع ساعات من الرحلة المقررة التي تستغرق 15 ساعة، يوم الأربعاء 8 تشرين الثاني عندما تم إتخاذ قرار العودة.وبعد إقلاعها في حوالي الساعة 8.30 مساء، هبطت طائرة بوينغ 787 دريملاينر في نيوزيلندا في الساعة 7.30 صباح الخميس.وقال المتحدث باسم شركة الطيران إنه تم تحويل الرحلة بسبب "المتطلبات الفنية" التي تحتاج إلى معالجة.وأضاف: "تم الآن إعادة حجز جميع العملاء على الخدمة التالية. نشكر العملاء على صبرهم بينما نعمل بسرعة لإعادة الطائرة إلى العمل".وتشير عبارة "رحلة إلى لا مكان" إلى أي رحلة تنتهي بالهبوط في مطار المغادرة دون التوقف في مكان آخر.