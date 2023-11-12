3 نوافذ "غير موجودة".. اكتشاف في طائرة بعد إقلاعها

اضطرت طائرة كانت تحلق على ارتفاع 14 ألف قدم إلى العودة للمطار الذي أقلعت منه، بعد أن لاحظ الركاب أصوات ضجيج وبرودة في المقصورة.