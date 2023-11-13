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وقف علاج طفلة بريطانية مصابة بمرض مستعص... والقضية اتخذت منحى دبلوماسياً
وقف علاج طفلة بريطانية مصابة بمرض مستعص... والقضية اتخذت منحى دبلوماسياً
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وقف علاج طفلة بريطانية مصابة بمرض مستعص... والقضية اتخذت منحى دبلوماسياً

منوعات

2023-11-13 | 02:58
وقف علاج طفلة بريطانية مصابة بمرض مستعص... والقضية اتخذت منحى دبلوماسياً
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Aljadeed
وقف علاج طفلة بريطانية مصابة بمرض مستعص... والقضية اتخذت منحى دبلوماسياً

وقف علاج طفلة بريطانية مصابة بمرض مستعص... والقضية اتخذت منحى دبلوماسياً

أوقف الأطباء العلاج الذي كانوا يوفرونه لإبقاء الطفلة البريطانية إندي غريغوري المصابة بمرض عضال، على قيد الحياة، بعد معركة بين والديها ومقدمي الرعاية لها، وفق ما أعلنت امس مجموعة "كريستيان كونسيرن" التي تدعم الزوجين.

وقالت المجموعة في بيان، إن رعاية الطفلة الصغيرة البالغة 8 أشهر "توقفت بعد قرار محكمة الاستئناف الجمعة".

وكان والدا الطفلة إندي غريغوري خاضا معركة استمرت أشهراً ضد الأطباء البريطانيين الذين أوصوا بوقف الرعاية المقدّمة لإبقاء طفلتهما على قيد الحياة والتي تعاني مرض الميتوكوندريا المستعصي.

وادعى الأطباء في مستشفى نوتنغهام حيث كانت تُعالج الطفلة، أن إطالة العلاج كانت من دون جدوى ومن شأنها زيادة أوجاعها، وهو ما عارضه الوالدان دين غريغوري وكلير ستانيفورث.

وقررت المحكمة خلال جلسة الاستماع النهائية، الجمعة، أن إنهاء الرعاية يجب أن يتم في منشأة طبية وليس في منزل الوالدين كما كانا يطالبان.

وأفادت مجموعة "كريستيان كونسيرن" أن "إندي نُقلت من المستشفى بسيارة إسعاف بمرافقة أمنية" إلى منشأة علاجية، مشيرة إلى أنها "توقفت عن التنفس الليلة الماضية، ثم بدأت (التنفس) من جديد".

واتخذت القضية منحى دبلوماسياً مع التدخل المباشر لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لمنح الجنسية الإيطالية للطفلة في اللحظات الأخيرة.

لكن قاضي المحكمة العليا الإنجليزية قضى، الأربعاء، بأن تدخل روما لم يغير شيئاً في القرارات السابقة.

وتجدر الاشارة الى انه لا يوجد علاج للميتوكوندريا، وهي أمراض وراثية تمنع خلايا الجسم من إنتاج الطاقة.

وأشار ماتيو بروني، الناطق باسم الفاتيكان الذي عرض مستشفاه مواصلة علاج الطفلة، السبت، إلى أن البابا فرنسيس يدعم "عائلة إندي غريغوري الصغيرة.. ويصلي من أجلهم ومن أجلها".

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