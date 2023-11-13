علماء روس يحذرون من أضرار الإرتداء المتكرر لسماعات الرأس

وقام العلماء بتحليل حالة السمع لـ3583 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 69 عاماً والذين يستخدمون سماعات الرأس بإستمرار، وقال روماسوف إن ضعف السمع لدى الرجال أكثر شيوعاً مرتين منه لدى النساء.وأوضح الطبيب أن الخطر الأكبر من إرتداء سماعات الرأس هو فقدان السمع الخفي.وبيّن أن السبب هو تلف ألياف العصب السمعي. وأنه في البداية لا يضر السمع بشكل كبير، بحيث يمكن لأي شخص التواصل بحرية والتعرف على الأصوات في بيئة هادئة.وأوضح الطبيب أن جرس الإنذار الأول يبدأ عندما لا يتمكن الشخص فهم كلام محاوره على خلفية الضوضاء العادية في المكتب أو في الشارع أو إذا كنت لا تستطيع رؤية شفتيه.