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الرئيس الصيني نسي عيد ميلاد زوجته.. وبايدن ذكره به
الرئيس الصيني نسي عيد ميلاد زوجته.. وبايدن ذكره به
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الرئيس الصيني نسي عيد ميلاد زوجته.. وبايدن ذكره به

منوعات

2023-11-16 | 10:38
الرئيس الصيني نسي عيد ميلاد زوجته.. وبايدن ذكره به
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Aljadeed
الرئيس الصيني نسي عيد ميلاد زوجته.. وبايدن ذكره به

طلب جو بايدن أمس الأربعاء من الرئيس الصيني شي جين بينغ أن يتمنى عيد ميلاد سعيداً لزوجته بنغ ليوان، التي تتشارك عيد المولد نفسه مع الرئيس الأميركي، بحسب مسؤول أميركي كبير.

ووجّه الرئيس الصيني، الذي يجري أول زيارة إلى الولايات المتحدة منذ 2017، الشكر لجو بايدن لتذكيره بأن عيد ميلاد زوجته سيوافق الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول الكبير إن شي جينبينغ اعترف، بخجل، بأنه نسي أن الموعد يقترب، بسبب انشغالاته الكثيرة.

وقد أمضى الرئيسان ما مجموعه أربع ساعات معاً في سان فرانسيسكو، بين اجتماع وغداء عمل ونزهة قصيرة، في منزل فخم يقع في تلال كاليفورنيا.

وأكد جو بايدن خلال مؤتمر صحافي بعد اللقاء: "لقد أمضيتُ مع الرئيس شي وقتاً أطول مما أمضيتُ مع أي زعيم دولي آخر".

وقال إنه عندما كان الرجلان نائبين للرئيس في بلديهما، أمضيا 68 ساعة في لقاءات ثنائية للتعرف على بعضهما البعض.

وأضاف: "أعتقد أنني أعرف هذا الرجل، وأعرف الطريقة التي يعمل بها.. فهو صادق".

وتبلغ سيدة الصين الأولى، النجمة السوبرانو بينغ ليوان، عامها الـ61 في 20 نوفمبر، بينما سيحتفل جو بايدن في هذا اليوم بعيد ميلاده الحادي والثمانين.

وبعد طلاقه من زوجته الأولى، تزوجها شي جين بينغ في عام 1987، في وقت كانت تتفوق عليه بكثير على صعيد الشهرة.

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