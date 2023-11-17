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مفاجأة غير متوقعة .. ثعبان ضخم داخل شباك صياد أسماك
مفاجأة غير متوقعة .. ثعبان ضخم داخل شباك صياد أسماك
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مفاجأة غير متوقعة .. ثعبان ضخم داخل شباك صياد أسماك

منوعات

2023-11-17 | 02:06
مفاجأة غير متوقعة .. ثعبان ضخم داخل شباك صياد أسماك
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Aljadeed
مفاجأة غير متوقعة .. ثعبان ضخم داخل شباك صياد أسماك

مفاجأة غير متوقعة .. ثعبان ضخم داخل شباك صياد أسماك

فوجئ صياد أسماك بإحدى مناطق شمال السودان بوجود ضيف ثقيل ومُرعب مُختبئ داخل شباك الصيد التي سحبها من جوف نهر النيل.

وقد وقعت الحادثة اول من امس بمنطقة حسينارتي الواقعة على بعد 224 كلم تقريباً بالاتجاه الشمالي للخرطوم، عندما فُوجئ صياد أسماك هناك بثعبان ضخم مختبئ داخل الشباك.

وقال عادل الحاج، أحد مواطني المنطقة لـ"العربية.نت"، إن تفاصيل الأحداث المُثيرة بدأت عند وصول ابن عمه مهند أحمد عبد المجيد إلى ضفة نهر النيل لسحب شباك الصيد من جوف النيل، فجرا كعادة سكان المنطقة الذين يتركون الشباك منصوبة داخل مياه النيل طوال ساعات الليل ويقومون بسحبها مع حصيلتها من الأسماك عند الساعات الأولى من الصباح.

الا أنّه صباح الأربعاء لم يكن مُتوقّعاً، حيث لاحظ صائد الأسماك ثقل الشباك وظنها للوهلة الأولى أن النهر جاد بحصيلة وافرة من الأسماك هذه المرة، إلا أنه فُوجئ بوجود ثعبان ضخم لا يقل طوله عن المترين مختبئاً بين الأسماك داخل الشباك، فسارع لقتله وحمله معه إلى القرية.

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واكد الحاج أنّ قيام سد مروي تسبّب في انتشار الثعابين بتلك المناطق بكثافة لافتة، إلّا أنّ غالبيتها العُظمى ثعابين غير سامّة، وأضاف أن اصطياد الثعابين مع الأسماك من مياه النيل كاد يتحول إلى حادثة مألوفة في الأعوام الأخيرة، حيث تتسلّل الثعابين لشباك الصيد طمعاً في التهام الأسماك الوفيرة، إلا أنّها تعجز عن الهروب عبر ثقوب الشباك الضيقة بعد امتلاء جوفها بالطعام الشهي.

وتُستخدم جلود الثعابين في صناعة الأحذية والحقائب النسائية، بالإضافة إلى الإكسسوارات والأناتيك.

سد مروي هو سد كهرومائي سوداني يقع على مجرى نهر النيل قُرب مدينة مروي بشمال السودان، على بُعد 350 كلم عن الخرطوم، و600 من ميناء بورتسودان بشرق السودان.

وقد اكتمل بناء السد في 3 آذار 2009، ويصل ارتفاعه إلى 67 متراً وطوله يزيد عن 9 آلاف متر تقريباً على ضفتي النهر. ويُعد سد مروي أحد أهم وأكبر مشروعات التنمية الاقتصادية بالسودان في السنوات الماضية، حيث شكّل أثراً بالغاً على حياة المواطنين. يُصنّف سد مروي بين السدود متوسطة الارتفاع، إلّا أنّه ينتج طاقة مماثلة لإنتاج السدود المرتفعة لعُمق نهر النيل ووفرة مياهه هُناك.

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