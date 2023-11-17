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أمازون تبدأ بيع سيارات جديدة عبر الإنترنت.. في هذه الدولة
أمازون تبدأ بيع سيارات جديدة عبر الإنترنت.. في هذه الدولة
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أمازون تبدأ بيع سيارات جديدة عبر الإنترنت.. في هذه الدولة

منوعات

2023-11-17 | 06:43
أمازون تبدأ بيع سيارات جديدة عبر الإنترنت.. في هذه الدولة
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Aljadeed
أمازون تبدأ بيع سيارات جديدة عبر الإنترنت.. في هذه الدولة


أعلنت شركة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، الخميس، أنها ستبدأ بيع سيارات جديدة على منصتها في الولايات المتحدة العام المقبل.

وجاء هذا الإعلان في معرض لوس أنجلوس للسيارات بالتعاون مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية المصنّعة للسيارات والتي ستكون العلامة التجارية الأولى التي تباع مركباتها على الموقع.
وقالت أمازون إن العملاء سيكونون قادرين على اختيار الموديلات والميزات المفضلة لديهم عبر الإنترنت. ويمكنهم بعد ذلك استلام السيارة من الوكيل المحلي أو طلبها عبر خدمة التوصيل إلى المنزل. وستكون خيارات التمويل متاحة أيضاً على أمازون.
وقال رئيس "أمازون" آندي جاسي في بيان "هيونداي شركة مبتكرة للغاية وتشارك أمازون في شغفها بمحاولة جعل حياة عملائنا أفضل وأسهل كل يوم".
حتى الآن، كان بإمكان مشتري السيارات تصفح الصفقات على أمازون، من دون القدرة على إجراء عملية الشراء النهائية على الموقع.
تتضمن الشراكة مع هيونداي المساعد الافتراضي "أليكسا" من "أمازون"، الذي سيكون موجوداً في موديلات السيارات اعتباراً من عام 2025.
رغم أن خطة أمازون تتضمن التعاون بين الوكلاء، إلا أن المبيعات المباشرة للعملاء نمت في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، بقيادة تيسلا وغيرها من شركات صناعة السيارات الكهربائية التي استغنت عن الوسطاء التقليديين للتجار.
وتحاول شركات صناعة السيارات مثل فورد الاستفادة من تسويق السيارات الكهربائية لتقليل اعتمادها على الوكلاء، ما يؤدي في النهاية إلى جعل المركبات أكثر تكلفة.

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