الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
دولة آسيوية تسعى لسنّ قانون يحظر أكل الكلاب
دولة آسيوية تسعى لسنّ قانون يحظر أكل الكلاب
A-
A+

دولة آسيوية تسعى لسنّ قانون يحظر أكل الكلاب

منوعات

2023-11-18 | 02:36
دولة آسيوية تسعى لسنّ قانون يحظر أكل الكلاب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
دولة آسيوية تسعى لسنّ قانون يحظر أكل الكلاب

اعلن مسؤول في الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية إن بلاده تسعى إلى حظر أكل لحم الكلاب وإنهاء الجدل المتعلق بتلك العادة القديمة وسط تنامي الوعي بحقوق الحيوانات.

و أثار أكل الكوريين للكلاب انتقادات من الخارج بسبب وحشية هذه الممارسة، لكنه يواجه معارضة في الداخل أيضا لا سيما من الأجيال الأصغر سنا.

ونقلت "رويترز" عن يو إيوي-دونج مسؤول السياسات في حزب قوة الشعب الحاكم بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين ونشطاء مدافعين عن حقوق الحيوان، قوله: "حان وقت إنهاء النزاعات الاجتماعية والجدل حول استهلاك لحم الكلاب عبر سنّ قانون خاص ينهيه".

وذكر يو أن الحكومة والحزب الحاكم سيطرحان هذا العام مشروع قانون لفرض حظر، مضيفا أن البرلمان سيوافق عليه في ظل الدعم المتوقع من الحزبين الحاكم والمعارض.

وخلال الاجتماع قال وزير الزراعة تشونج هوانج-كيون إن الحكومة ستطبق الحظر على نحو سريع وستوفر أقصى دعم ممكن للعاملين في قطاع لحوم الكلاب من أجل وقف أنشطتهم.

وكيم كيون هي، سيدة كوريا الأولى، من أهم المنتقدين لأكل لحوم الكلاب وتبنت هي وزوجها الرئيس يون سوك يول كلابا مشردة.

وأخفق البرلمان في تبني مشروعات قوانين سابقة لحظر أكل لحم الكلاب بسبب احتجاجات شارك فيها العاملون في هذا القطاع والخوف من تضرر مصادر رزق مربين وأصحاب مطاعم.

وسيشمل الحظر المقترح مهلة مدتها ثلاثة أعوام ودعما ماديا للشركات من أجل التحول لنشاط آخر مختلف.

اقرأ ايضا في منوعات

قبعة نابليون للبيع في مزاد... وتوقعات بتحقيقها رقما كبيرا
Play
11:44

قبعة نابليون للبيع في مزاد... وتوقعات بتحقيقها رقما كبيرا

من المتوقع أن تباع إحدى القبعات السوداء العريضة التي كان يرتديها نابليون بونابرت عندما حكم فرنسا في القرن التاسع عشر وشن حربا في أوروبا، بما يزيد على 600 ألف يورو (650 ألف دولار) في مزاد يوم الأحد.

11:44

قبعة نابليون للبيع في مزاد... وتوقعات بتحقيقها رقما كبيرا

من المتوقع أن تباع إحدى القبعات السوداء العريضة التي كان يرتديها نابليون بونابرت عندما حكم فرنسا في القرن التاسع عشر وشن حربا في أوروبا، بما يزيد على 600 ألف يورو (650 ألف دولار) في مزاد يوم الأحد.

لاجئون انهاروا على الشاطئ وتوسلوا لإبقائهم.. لكن السكان المحليون اعادوهم للبحر!
Play
03:49

لاجئون انهاروا على الشاطئ وتوسلوا لإبقائهم.. لكن السكان المحليون اعادوهم للبحر!

لاجئون انهاروا على الشاطئ وتوسلوا لإبقائهم.. لكن السكان المحليون اعادوهم للبحر!

03:49

لاجئون انهاروا على الشاطئ وتوسلوا لإبقائهم.. لكن السكان المحليون اعادوهم للبحر!

لاجئون انهاروا على الشاطئ وتوسلوا لإبقائهم.. لكن السكان المحليون اعادوهم للبحر!

قبعة نابليون للبيع في مزاد مع مجموعة تذكارات تاريخية تعود له
Play
02:29

قبعة نابليون للبيع في مزاد مع مجموعة تذكارات تاريخية تعود له

قبعة نابليون للبيع في مزاد مع مجموعة تذكارات تاريخية تعود له

02:29

قبعة نابليون للبيع في مزاد مع مجموعة تذكارات تاريخية تعود له

قبعة نابليون للبيع في مزاد مع مجموعة تذكارات تاريخية تعود له

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023