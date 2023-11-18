دراسة تحذّر: الغطاء الجليدي في العالم بخطر

حذّرت منظمة غير حكومية من خطر ذوبان الغطاء الجليدي في العالم.

ووفقًا للدراسة، التي نشرتها المنظمة، فإن "ارتفاع درجات الحرارة المحتمل بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية سيؤدي إلى آثار كارثية على القمم والأنهار الجليدية والبحار القطبية والتربة الصقيعية في جميع أنحاء العالم".

وأوضحت الدراسة، التي أعدتها المبادرة الدولية للغلاف الجليدي والمناخ، أن "أبحاثًا حديثة بيّنت أن انخفاضًا كبيرًا في انبعاثات الغازات الدفيئة قادر وحده على منع تسجيل عواقب دائمة على الغطاء الجليدي العالمي، على الأقل، الذي يمثل أقسامًا من الأرض مغطاة بالجليد والثلوج، لفترة من السنة".

ودعت الدراسة المشاركين في المفاوضات العالمية المقبلة حول المناخ إلى بذل جهود جادة للحد من الاحترار العالمي والوصول إلى مستوى 1.5 درجة مئوية فقط، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

