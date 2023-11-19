العاصفة وصلت... إليكم طقس الأيام المقبلة

وفي تفاصيل اليوم والأيام المقبلة : الأحد : الحرارة: بين ١٤ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ متر

والجو عاصف وممطر بغزارة (غزيرة جداً احياناً) مع تشكل للسيول وبرق ورعد فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية صباحاً ٢٥٠٠متر وتتدني تدريجيا لتطال ١٧٠٠~١٨٠٠م ليلا.

الاثنين : طقس غير مستقر وممطر بغزارة فجراً (غزيرة جداً احياناً) مع تشكل للسيول وبرق ورعد. تعود وتخف حدّة الامطار نهاراً وتصبح متقطعة وخفيفة اجمالاً وتتساقط الثلوج صباحاً على الجبال ١٦٠٠ ~ ١٧٠٠ متر. الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٤ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ على ال ١٠٠٠متر.

الثلاثاء: يتحول الطقس الى مستقر مع انكفاء المنخفض الجوي فيما الجو يكون غائم جزئياً والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر.