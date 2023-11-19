بالفيديو - لحظة ثوران بركان في المكسيك وإطلاقه أعمدة دخان بإرتفاعات كبيرة



رصدت مقاطع فيديو مشاهد مذهلة تظهر لحظة ثوران بركان "بوبوكاتيبيتل"الذي يعتبر أحد أكثر البراكين نشاطا في المكسيك.

,يعد "بوبوكاتيبيتل" أحد أكثر البراكين نشاطًا في المكسيك، وقد ظل يثور بشكل مستمر منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ويُترجم اسمه بـ "جبل الدخان".

بالفيديو - لحظة ثوران بركان في #المكسيك وإطلاقه أعمدة دخان بإرتفاعات كبيرة pic.twitter.com/VUqIEB9ZWS — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 19, 2023

وأعلن المركز الوطني المكسيكي للوقاية من الكوارث، أن مستوى التحذير من البركان وصل إلى المستوى الأصفر (المرحلة الثانية)، مما يدل على الاستعداد لعملية إخلاء محتملة إذا اشتد النشاط البركاني.

ويتم تفعيل المرحلة الثانية من التنبيه عندما يظهر البركان تغيرا في نشاطه، مثل نفث أبخرة الماء أو أعمدة الغاز أو التسبب في سقوط رماد خفيف.

بدورها، أصدرت السلطات المكسيكية تحذيرات بعدم الاقتراب من البركان بسبب خطر سقوط الشظايا، حيث يستمر البركان فى نشاطه.