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الفلبين تحظر دخول مسافر أميركي مدى الحياة.. ماذا فعل؟
الفلبين تحظر دخول مسافر أميركي مدى الحياة.. ماذا فعل؟
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الفلبين تحظر دخول مسافر أميركي مدى الحياة.. ماذا فعل؟

منوعات

2023-11-20 | 03:01
الفلبين تحظر دخول مسافر أميركي مدى الحياة.. ماذا فعل؟
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Aljadeed
الفلبين تحظر دخول مسافر أميركي مدى الحياة.. ماذا فعل؟


قامت الفلبين بحظر دخول مسافر أميركي مدى الحياة إليها، اتهمته بكتابة "كلمات بذيئة" في استمارة الهجرة الرقمية والتعامل بوقاحة مع ضباط الهجرة.

وقال نورمان تانسينجكو، مفوض مكتب الهجرة الفلبيني، في بيان الأسبوع الماضي، إن أنتوني لورانس، البالغ من العمر 34 عاماً، مُنع من دخول البلاد وتم وضعه على القائمة السوداء بشكل دائم بعد سلوكه "غير المحترم".
وكان لورانس قد سافر جوا إلى مطار نينوي أكينو الدولي في العاصمة مانيلا قادما من بانكوك بتايلاند عبر رحلة طيران آسيا في 7 تشرين الثاني، وفقا للبيان.
ووفقاً للسلطات الفلبينية، يُزعم أنه عند وصوله "أظهر استهانة" تجاه أحد ضباط الهجرة عندما تم تذكيره بملء استمارة سفر عبر الإنترنت ورمى جواز سفره وهاتفه المحمول نحو موظف آخر.
لورانس، الذي قال لشبكة "CNN" إنه مستثمر عقاري يعيش في البلاد بشكل متقطع، يشكك في رواية هيئة الهجرة.
وصرح مفوض الهجرة تانسينجكو في بيان له أنه "بعد التحقق من معلومات لورنس في نظامنا، اكتشف الضابط أن الراكب قد قام بإدخال عنوان مزيف في الفلبين، ولم يذكر اسمه الكامل، وأدخل كلمات بذيئة في الاستمارة".
ولفت مفوض الهجرة إلى أنه تم توجيه ضباط الهجرة بممارسة أقصى درجات التسامح، ولكن المواطن الأجنبي قد "تجاوز حدوده".
وأضاف المفوض: "مثل هذا السلوك لا يعتبر فقط غير محترم فحسب، بل يقوض أيضاً كفاءة النظام".
وتابع: "وكالتنا ملتزمة بضمان تجربة سفر سلسة للجمهور. ونتوقع من جميع الأفراد أن يتصرفوا باحترام وأن يلتزموا بالإجراءات المتبعة. وسيتم التعامل بحزم مع أي انتهاك لهذه الإجراءات".
لكن لورانس يشكك في تلك الرواية، قائلاً لشبكة "CNN" إنه لم يقم برمي أي شيء ولم يرفع صوته خلال الحادث.
وأوضح لورانس أنه طلب المساعدة من ضباط الهجرة ولكنه قوبل بالرفض عندما لم يتمكن من تشغيل استمارة السفر على هاتفه بشكل صحيح.
وقال إنه قام بثلاث محاولات فاشلة لملء الاستمارة، ثم أصيب بالإحباط وأدخل معلومات غير صحيحة في محاولة "لتجاوز الهجرة بسرعة" لرحلته المتصلة إلى سيبو، وفي تلك المحاولة، تم قبول الطلب.
ولم يرد على أسئلة "CNN" حول ما كتبه في الاستمارة وما إذا كان يتضمن أي ألفاظ نابية.
لكنه قال: "لقد اعتذرت على الفور ولم يكن موظف الهجرة مهتماً".
وأضاف لورانس: "حتى أنني كتبت بخط اليد اعتذاراً لضابط الهجرة الذي لم يكن مهتماً به أيضاً".
ويزعم لورانس أن السلطات الفلبينية بالغت في رد فعلها واتهمها بحرمانه من الإجراءات القانونية الواجبة، مضيفا أنه لم يحصل على أي وثيقة رسمية تبلغه بالحظر.
وقال: "في الواقع، علمت الكثير عن موقف الحكومة من المقالات التي نشروها عني وليس منها بشكل مباشر"، في إشارة إلى التقارير الإعلامية حول الحادث.
ولم يفصح عما إذا كان لديه خطط للعودة إلى الفلبين، مكتفياً بالقول إنه سيتعين عليه الآن تصفية استثماراته العقارية هناك.
وفقاً لمكتب الهجرة، فقد استبعد وأدرج 44 مواطناً أجنبياً في القائمة السوداء، واعتبرهم "غير محترمين" في عام 2023.

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