الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
طبيب يحذر من نوعية أطعمة تتسبب بسرطان في الأمعاء
طبيب يحذر من نوعية أطعمة تتسبب بسرطان في الأمعاء
A-
A+

طبيب يحذر من نوعية أطعمة تتسبب بسرطان في الأمعاء

منوعات

2023-11-20 | 03:08
طبيب يحذر من نوعية أطعمة تتسبب بسرطان في الأمعاء
العودة الى الأعلى
Aljadeed
طبيب يحذر من نوعية أطعمة تتسبب بسرطان في الأمعاء

حذر طبيب روسي مختص في أمراض الجهاز الهضمي من عدد من المنتجات الغذائية التي يمكن أن تسبب ضررا على صحة الأمعاء.

وقال الطبيب سيرغي فيالوف، أن المنتجات المصنعة تشكل خطرا على الأمعاء مستشهدا بعدد من الدراسات التي أثبتت أن تناول هذه الأطعمة أكثر من مرتين يوميا يزيد من خطر إلتهاب الأمعاء.
وأشار الطبيب أن هذه الأطعمة قد تكون سببا في حدوث أورام سرطانية، محددا في الوقت ذاته هذه النوعية من الأطعمة الممثلة بالتي تحتاج للتسخين فقط والتي أضيفت لها مواد حافظة لتحافظ على خصائصها الغذائية والتي تصبح خطيرة بعد تسخينها.
وطالب فيالوف بالحذر من الأطعمة المقلية الجاهزة، وذلك بسبب عملية القلي التي تخضع لها والتي تتم في زيت يتم استخدامه بشكل متكرر.
وحذر الطبيب من أن الإفراط في تناول مثل هذه الأطعمة من شأنه أن يسبب الالتهابات والعدوى وفرط نمو الميكروبات في الأمعاء.

اقرأ ايضا في منوعات

إلى محبي الموز... خطأ يهدد نشاطك ابتعد عنه خلال هذه الفترة من اليوم!
14:47

إلى محبي الموز... خطأ يهدد نشاطك ابتعد عنه خلال هذه الفترة من اليوم!

يلجأ البعض لتناول الموز في الصباح كبديل عن وجبة الإفطار معتقدين أن ذلك جيد في يوم مزدحم بالأعمال، إلا أن للأطباء رأي آخر.

14:47

إلى محبي الموز... خطأ يهدد نشاطك ابتعد عنه خلال هذه الفترة من اليوم!

يلجأ البعض لتناول الموز في الصباح كبديل عن وجبة الإفطار معتقدين أن ذلك جيد في يوم مزدحم بالأعمال، إلا أن للأطباء رأي آخر.

أم خططت لخطف رضيعها طمعا بفدية من زوجها... وما حدث مثير
Play
14:27

أم خططت لخطف رضيعها طمعا بفدية من زوجها... وما حدث مثير

قامت أم بتدبير تفاصيل لخطف رضيعها من بين أحضانها في أحد شوارع كولومبيا، وذلك طمعاً في الحصول على فدية من زوجها.

14:27

أم خططت لخطف رضيعها طمعا بفدية من زوجها... وما حدث مثير

قامت أم بتدبير تفاصيل لخطف رضيعها من بين أحضانها في أحد شوارع كولومبيا، وذلك طمعاً في الحصول على فدية من زوجها.

الفلبين تحظر دخول مسافر أميركي مدى الحياة.. ماذا فعل؟
Play
03:01

الفلبين تحظر دخول مسافر أميركي مدى الحياة.. ماذا فعل؟


قامت الفلبين بحظر دخول مسافر أميركي مدى الحياة إليها، اتهمته بكتابة "كلمات بذيئة" في استمارة الهجرة الرقمية والتعامل بوقاحة مع ضباط الهجرة.

03:01

الفلبين تحظر دخول مسافر أميركي مدى الحياة.. ماذا فعل؟


قامت الفلبين بحظر دخول مسافر أميركي مدى الحياة إليها، اتهمته بكتابة "كلمات بذيئة" في استمارة الهجرة الرقمية والتعامل بوقاحة مع ضباط الهجرة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023