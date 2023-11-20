طبيب يحذر من نوعية أطعمة تتسبب بسرطان في الأمعاء

حذر طبيب روسي مختص في أمراض الجهاز الهضمي من عدد من المنتجات الغذائية التي يمكن أن تسبب ضررا على صحة الأمعاء.

وقال الطبيب سيرغي فيالوف، أن المنتجات المصنعة تشكل خطرا على الأمعاء مستشهدا بعدد من الدراسات التي أثبتت أن تناول هذه الأطعمة أكثر من مرتين يوميا يزيد من خطر إلتهاب الأمعاء.

وأشار الطبيب أن هذه الأطعمة قد تكون سببا في حدوث أورام سرطانية، محددا في الوقت ذاته هذه النوعية من الأطعمة الممثلة بالتي تحتاج للتسخين فقط والتي أضيفت لها مواد حافظة لتحافظ على خصائصها الغذائية والتي تصبح خطيرة بعد تسخينها.

وطالب فيالوف بالحذر من الأطعمة المقلية الجاهزة، وذلك بسبب عملية القلي التي تخضع لها والتي تتم في زيت يتم استخدامه بشكل متكرر.

وحذر الطبيب من أن الإفراط في تناول مثل هذه الأطعمة من شأنه أن يسبب الالتهابات والعدوى وفرط نمو الميكروبات في الأمعاء.