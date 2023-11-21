بالفيديو - رئيس دولة أوروبية يتعرض لـ "عضة كلب"

🐕#Moldova's President Maia Sandu's dog named Codrut had bitten the Austrian President Alexander Van der Bellen as he attempted to pet the dog, ended with his hand being bandaged after. pic.twitter.com/Ar81e2m6AN — 𝗡 𝗢 𝗜 𝗦 𝗘 (@NoiseAlerts) November 18, 2023

وهاجم الكلب "كودروت"، الذي تبنته رئيسة مولدوفا مايا ساندو قبل بضعة أشهر، الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين عندما حاول مداعبته، الخميس.وتعرض فان دير بيلين (79 عاما) لإصابة طفيفة قال إنها ليست "سيئة" بالمقدار الذي صُورت به في لقطات فيديو.وقال الرئيس النمساوي على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة إنه "يتفهم تصرف الكلب لأنه كان متوترا بسبب كل الأشخاص المحيطين به".وأوضح فان دير بيلين، الذي يشاهد في شوارع فيينا وهو ينزه كلبه: "كل من يعرفني يعلم أنني عاشق كبير للكلاب".ولم يحصل "كودروت" على أي عقوبة، بل نال لعبة بهيئة كلب من فان دير بيلين كهدية وداعية.لكن مصير "كوماندر" كان مختلفا إذ أُقصي من البيت الأبيض في واشنطن الشهر الماضي بعدما كشف جهاز سيكريت سيرفيس لحماية الرؤساء الأميركيين أن 11 من عملائه تعرضوا للعض.