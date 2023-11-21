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بالفيديو - سطو على متجر مجوهرات في اسطنبول بالـ&quot;ريموت&quot;
بالفيديو - سطو على متجر مجوهرات في اسطنبول بالـ"ريموت"
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بالفيديو - سطو على متجر مجوهرات في اسطنبول بالـ"ريموت"

منوعات

2023-11-21 | 10:28
بالفيديو - سطو على متجر مجوهرات في اسطنبول بالـ"ريموت"
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Aljadeed
بالفيديو - سطو على متجر مجوهرات في اسطنبول بالـ"ريموت"

شهدت مدينة إسطنبول التركية حادث سطو مثيراً على متجرٍ للمجوهرات، حيث أثار الكثير من الجدل خاصة مع انتشار مقطع فيديو يوثّق الحادثة، إذ تمّت العملية خلال دقيقةٍ واحدة فقط بعد منتصف الليل، عندما تمكن 4 ملثّمين من الدخول إلى المتجّر وسرقة مجوهرات يصل ثمنها إلى نحو 7 ملايين ليرةٍ تركية، أي ما يعادل نحو 250 ألف دولارٍ أميركي.

وقد أظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلامٍ محلّية وفق ما اشارت "العربية.نت"  وهو مسجّل بوساطة كاميرات المراقبة في المتجّر، قيام الملثّمين الأربعة بفتح باب الدخول إلى المتجّر عن بعد، عن طريق جهازٍ للتحكم، الأمر الذي أثار دهشة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وهو ما تسبب بإعادة مشاركة الفيديو لآلاف المرات.

وتمكّن الملثّمون الأربعة من فتح بوابة المتجّر عن طريق جهاز التحكمٍ عن بعد، مما جعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن كيفية حصولهم على نسخة من الجهاز! وهل كان هناك علاقة أو معرفة بين الملثّمين وصاحب المتجّر؟!

ولم تتمكن السلطات الأمنية حتى الآن من القبض على الملثّمين الأربعة أو معرفة هوياتهم، رغم أنها بدأت بالفعل بالتحقيقات بهدف الوصول إلى الجناة، بعدما تقدّم صاحب المتجّر بشكوى لدى الأجهزة الأمنية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول أيضاً، قيام الملثّمين بسرقة قطعٍ من الذهب والألماس تتجاوز قيمتها ربع مليون دولارٍ أميركي، خلال دقيقةٍ واحدة بعدما قاموا بتفريغ تلك القطع داخل حقيبة، ومن ثم لاذوا بالفرار على متن دراجة نارية.

ووقعت عملية السطو في منطقة بكركوي داخل مدينة إسطنبول عند الساعة الرابعة فجراً يوم الاثنين الماضي، لكن تداول مقطع الفيديو الذي وثّق العملية أعادها إلى الواجهة مرة أخرى منذ يوم أمس.

 

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