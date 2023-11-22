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علماء يكشفون عن &quot;كارثة&quot; تسببها السجائر الإلكترونية للرئتين
علماء يكشفون عن "كارثة" تسببها السجائر الإلكترونية للرئتين
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علماء يكشفون عن "كارثة" تسببها السجائر الإلكترونية للرئتين

منوعات

2023-11-22 | 03:01
علماء يكشفون عن "كارثة" تسببها السجائر الإلكترونية للرئتين
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Aljadeed
علماء يكشفون عن "كارثة" تسببها السجائر الإلكترونية للرئتين

درس علماء روس من جامعة الفيزياء الحكومية في ساراتوف، آلية تأثير أبخرة السائل الإلكتروني للسجائر الإلكترونية على رئتي الثدييات.

ووفقا للباحثين، فإن التأثيرات التي تم تحديدها أكدت إمكانية الاستخدام الطبي للسجائر الإلكترونية التي تحتوي على الجلسرين وجلايكول الإيثيلين لزيادة تباين الصورة البصرية لأنسجة الرئة، وتم نشر النتائج في مجلة "دياغنوستيكس".
كما أوضحت الجامعة، أنه لإجراء التجارب على فئران المختبر، تم استخدام غرفة "التبخير السلبي"، حيث تم إجبار الحيوانات على تنفس خليط من البروبيلين غليكول والجلسرين.
وقالت أستاذة مشاركة من قسم البصريات والبيوفوتونيات في معهد الفيزياء، إيرينا يانينا، إنه "مع جلسة واحدة من استنشاق بخار سائل السجائر الإلكترونية، تحدث تغييرات مؤقتة وقابلة للعودة في بنية أنسجة الرئة، والتي تصبح أكثر شفافية بصريًا".
وأوضحت أن "الفحص النسيجي (تشريح الأنسجة إلى طبقات رقيقة) للعينات كشف عن مناطق توسع سنخي منتفخ، وسماكة الحاجز السنخي، ونفاذ البلازما. وفي الوقت ذاته، قدمت الزيادة في كثافة بنية أنسجة الرئة تباينًا أعلى صور التصوير المقطعي مقارنة بحالتها الطبيعية".
وأكدت الجامعة أنه، في الوقت الحالي، لم تتم دراسة العواقب الطويلة المدى لاستنشاق أبخرة سوائل السجائر الإلكترونية، المكونة من الجليسرين والبروبيلين جليكول، بنسب مختلفة، بشكل كامل بما فيه الكفاية، لذلك لا يزال من الصعب تحديد الضرر على الصحة من هذا.
ومع ذلك، فمن الواضح تمامًا أنه إذا أدى الاستخدام لمرة واحدة لخليط التدخين إلى تغيرات عكسية في التغيرات البصرية، وبالتالي التغيرات الهيكلية، فيجب توقع حدوث تغيرات مرضية لا رجعة فيها في أنسجة الرئة عند استخدام السجائر الإلكترونية على المدى الطويل.

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