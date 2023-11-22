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غرّد عن القطاع واختفى... أين عالم الزلازل الهولندي؟!
غرّد عن القطاع واختفى... أين عالم الزلازل الهولندي؟!
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غرّد عن القطاع واختفى... أين عالم الزلازل الهولندي؟!

منوعات

2023-11-22 | 14:58
غرّد عن القطاع واختفى... أين عالم الزلازل الهولندي؟!
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Aljadeed
غرّد عن القطاع واختفى... أين عالم الزلازل الهولندي؟!

كان يظهر مع كل هزة أرضية تحدث حول العالم ليذكر ويكرر ويؤكد: "لقد توقعت ذلك الزلزال.." أو "حذرتكم من هذه الهزة الأرضية.." أو "خذوا حذركم خلال الأسبوع القادم بسبب هندسة الكواكب الحرجة..". إنه عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس.

فمنذ بدء الحرب في غزة؛ وتزامنا مع اهتماماته بالأنشطة الزلزالية التي تشهدها الكرة الأرضية؛ ونشراته الفلكية الدورية التي كان ينشرها عبر حساباته بمواقع التواصل أو من خلال حسابات الهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS، بدأ يغرد بتدوينات حول القضية الفلسطينية؛ وأصولها وتاريخها.

فلا يكاد يخلو يوم إلا ويغرد هوغربيتس ويدلو بدلوه سواء عن الزلازل وتوقعاته التي يربطها باقترانات الكواكب ومحاذاتها وتأثيرها على الكرة الأرضية؛ أو مؤخرا عن القصف الإسرائيلي لغزة.

إلا أنه ومنذ 5 تشرين الثاني، توقف هوغربيتس عن التغريد أو نشر أي نشرات فلكية أو توقعات بأنشطة زلزالية، بالرغم من تعرض الكرة الأرضية خلال الأيام الماضية لهزات قوية بأماكن مختلفة؛ أبرزها زلزال الفلبين الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر.

وكان آخر ظهور للعالم الهولندي على منصة "إكس" من خلال تغريدة عن فلسطين ذكر فيها متابعيه بالنكبة الفلسطينية؛ وقال فيها إنه "في عام 1948، تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني قسراً من أراضيهم".

وقبلها حذر هوغربيتس من شدة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة؛ وأنه قد يتسبب بحدوث زلزال كبير بالمنطقة.

والسؤال المطروح بعد غياب هوغربيتس منذ أيام... أين هو؟ 

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