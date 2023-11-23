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ثعبان سام جدا يهرب من مالكه في هولندا... وتحذير للمواطنين: &quot;&quot;لا تحاولوا الإمساك به&quot;
ثعبان سام جدا يهرب من مالكه في هولندا... وتحذير للمواطنين: ""لا تحاولوا الإمساك به"
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ثعبان سام جدا يهرب من مالكه في هولندا... وتحذير للمواطنين: ""لا تحاولوا الإمساك به"

منوعات

2023-11-23 | 02:59
ثعبان سام جدا يهرب من مالكه في هولندا... وتحذير للمواطنين: ""لا تحاولوا الإمساك به"
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Aljadeed
ثعبان سام جدا يهرب من مالكه في هولندا... وتحذير للمواطنين: ""لا تحاولوا الإمساك به"

هربت أفعى خضراء من نوع مامبا "سامة جداً" ويبلغ طولها حوالي مترين من مالكها في جنوب هولندا، على ما حذرت السلطات المحلية الثلاثاء، داعيةً السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر.

وقد حضّت بلدية تيلبورغ سكان الحي القريب على "عدم الاقتراب من الثعبان".

وقالت البلدية في بيان "حتى لو لم يُقدِم الثعبان بنفسه على المهاجمة، فيجب التنبّه من أنّه خطر جداً، ولسعته سامة بصورة كبيرة".

وأضافت "إذا تعرض أي شخص للسعة من الثعبان، فعليه أن يتلقى بسرعة الرعاية الطبية اللازمة".

ونشرت البلدية عبر موقعها الإلكتروني صورة للثعبان الأخضر وهو ملتوٍ على نفسه.

ودعت السكان، في حال رصدهم الثعبان، إلى البقاء على مسافة آمنة منه والمحافظة على الهدوء والاتصال برقم الطوارئ فوراً، مضيفةً "لا تحاولوا الإمساك به".

وأوضحت أن هذا الحيوان ينشط بشكل رئيسي خلال النهار، ويتراوح طوله بين 1.80 متر ومترين.

وتابعت "إن الخبراء يقدرون أن الثعبان الاستوائي لن يخرج في أي وقت قريب بسبب الأحوال الجوية، فهو يحب الأماكن المظلمة والدافئة".

وكانت الشرطة تلقّت، مساء الاثنين، بلاغاً من صاحب الحيوان يعلنها فيه أنّه أضاع "ثعباناً"، فيما أقدم على "نقل حيواناته الأخرى إلى مكان آخر"، وفق البلدية.

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