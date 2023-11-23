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تظاهرة تكنولوجية في المؤتمر الرقمي الدولي الريادي للشباب
تظاهرة تكنولوجية في المؤتمر الرقمي الدولي الريادي للشباب
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تظاهرة تكنولوجية في المؤتمر الرقمي الدولي الريادي للشباب

منوعات

2023-11-23 | 05:04
تظاهرة تكنولوجية في المؤتمر الرقمي الدولي الريادي للشباب
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Aljadeed
تظاهرة تكنولوجية في المؤتمر الرقمي الدولي الريادي للشباب

انعقد المؤتمر الرقمي الدولي الريادي للشباب Digital Youth Leaders International Conference في بيروت بحضور حوالي 700 شخص بين سياسيين وديبلوماسيين وأكاديميين واقتصاديين ورجال أعمال واعلاميين وضباط من الجيش والقوى الأمن الداخلي وأخصائيين وطلاب من جامعات متعددة ومشاركة الآلاف افتراضيا من تنظيم جامعة القديس يوسف برئاسة الأب البروفسور سليم دكاش وجمعية Rethinking Lebanon بشخص رئيسها د. جهاد الحكيّم.

 

وتناول المؤتمر الذكاء الاصطناعي وآخر مستجداته في جميع الحقول التطبيقية، وكذلك الأمن السيبراني، والبيانات الاصطناعية، والأصول الرقمية وفرص عمل المستقبل.

وسلّط المؤتمر الضوء على أهمية دور الرواد الرقميين الشباب في وضع خارطة طريق وتكوين صورة مستقبلية للبنان والعالم من خلال العالم الرقمي.

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