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حادثة غريبة تحير الاطباء .. العثور على &quot;ذبابة حية &quot; في أمعاء رجل
حادثة غريبة تحير الاطباء .. العثور على "ذبابة حية " في أمعاء رجل
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حادثة غريبة تحير الاطباء .. العثور على "ذبابة حية " في أمعاء رجل

منوعات

2023-11-23 | 06:35
حادثة غريبة تحير الاطباء .. العثور على "ذبابة حية " في أمعاء رجل
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Aljadeed
حادثة غريبة تحير الاطباء .. العثور على "ذبابة حية " في أمعاء رجل

في حادثة غير مسبوقة وجد الاطباء في ولاية ميزوري الاميركية ذبابة حية في أعماق أمعائه .

وبحسب "سكاي نيوز" فقد جاء المريض البالغ من العمر 63 عاما لإجراء فحص روتيني لسرطان القولون بتقنية التنظير، التي تعتمد على إدخال كاميرا مخصصة في الجهاز الهضمي، لكن المفاجأة كانت عند وصول المنظار إلى القولون المستعرض، وهو الجزء الطويل العلوي والمتدلي من الأمعاء الغليظة، حيث عثر الأطباء على ذبابة حية وسليمة تماما.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال الأطباء إن كيفية وصول الحشرة حية إلى هذه المنطقة كان "لغزا"، مشيرين الى ان ذلك قد يكون بسبب خس ملوث تناوله الرجل في اليوم السابق لموعد الفحص.

وقال الأطباء إنه في "حالات نادرة" يمكن لبيض الحشرات الموجودة في الفواكه والخضراوات أن تنجو من حمض المعدة، وتفقس في الأمعاء.

وقال مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا إن بعض المرضى المصابين لا يعانون أي أعراض، لكن آخرين يشعرون بآلام في البطن وقيء وإسهال.

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