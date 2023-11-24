الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بالفيديو - سطو مسلح على عائلة زوجة لونيل ميسي في الأرجنتين
بالفيديو - سطو مسلح على عائلة زوجة لونيل ميسي في الأرجنتين
A-
A+

بالفيديو - سطو مسلح على عائلة زوجة لونيل ميسي في الأرجنتين

منوعات

2023-11-24 | 02:14
بالفيديو - سطو مسلح على عائلة زوجة لونيل ميسي في الأرجنتين
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - سطو مسلح على عائلة زوجة لونيل ميسي في الأرجنتين

بالفيديو - سطو مسلح على عائلة زوجة لونيل ميسي في الأرجنتين

تعرضت عائلة الأرجنتينية انتونيلا روكيزو  زوجة ليونيل ميسي لسطو مسلح في مدينة Rosario البعيدة بالشمال الشرقي الأرجنتيني 300 كيلومتر عن العاصمة بونس آيرس.

وقد رافق ذلك إطلاق النار على "أوغستينا سكاليا" ابنة عم زوجة ميسي، حين تم اعتراضها مع موظف في سوبر ماركت العائلة، عندما كانا ينتقلان على متن سيارة لإيداع مبلغ مالي في بنك قريب من السوبر ماركت، المملوك للعائلة.

وبحسب ما نقلت "العربية.نت" فان سيارة نوافذها معتمة اقتربت فجأة من سيارة سكاليا وحاولت اعتراضها، فتنبهت وحاولت الهرب لتجنب الاصطدام، لكنها اصطدمت بسيارة ثانية عابرة، وعندها أطلق أحد اللصوص الرصاص على النافذة الخلفية لسيارتها السوداء لإجبارها على التوقف.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها أن رجلين ترجلا من السيارة، وقاما بتحطيم زجاج النوافذ وسرقة ما في السيارة، وهو مبلغ 8 ملايين بيزو، تعادل 22 ألف دولار.

 

 

وورد في بيان للشرطة أن "ما حدث، لم يكن صدفة، بل كان اللصوص يعرفون ما يبحثون عنه، ولهذا السبب تم استجواب العائلة وموظفي السوبر ماركت الآخرين. كما تجري استجوابات لمعرفة من كان على علم بنقل المبلغ".

ورد عن الشرطة أيضا أن الحادثة هي الثانية التي تتعرض لها عائلة زوجة ميسي، بعد أن سجل المتجر في مارس الماضي عملية إطلاق نار، وتسليم رسالة تهديد لنجم كرة القدم. وفي تلك الحادثة، تم إطلاق 14 رصاصة على واجهة السوبر ماركت، ولا تزال القضية قيد التحقيق الجنائي حتى اللحظة.

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - نجم منتخب الجزائر لكرة القدم يوسف بلايلي يحتفل بهدفه برقصة الحرية حاملا العلم الفلسطيني
Play
03:10

بالفيديو - نجم منتخب الجزائر لكرة القدم يوسف بلايلي يحتفل بهدفه برقصة الحرية حاملا العلم الفلسطيني

بالفيديو - نجم منتخب الجزائر لكرة القدم يوسف بلايلي يحتفل بهدفه برقصة الحرية حاملا العلم الفلسطيني

03:10

بالفيديو - نجم منتخب الجزائر لكرة القدم يوسف بلايلي يحتفل بهدفه برقصة الحرية حاملا العلم الفلسطيني

بالفيديو - نجم منتخب الجزائر لكرة القدم يوسف بلايلي يحتفل بهدفه برقصة الحرية حاملا العلم الفلسطيني

فيلم "نابليون" يعيد الجدل بشأن "أنف أبي الهول" في مصر
Play
02:30

فيلم "نابليون" يعيد الجدل بشأن "أنف أبي الهول" في مصر

فيلم "نابليون" يعيد الجدل بشأن "أنف أبي الهول" في مصر

02:30

فيلم "نابليون" يعيد الجدل بشأن "أنف أبي الهول" في مصر

فيلم "نابليون" يعيد الجدل بشأن "أنف أبي الهول" في مصر

" بدي أرجع أمسك إيدي تاني "... فيديو تفطر له القلوب لطفل فلسطيني بترت ذراعه
Play
02:16

" بدي أرجع أمسك إيدي تاني "... فيديو تفطر له القلوب لطفل فلسطيني بترت ذراعه

" بدي أرجع أمسك إيدي تاني "... فيديو تفطر له القلوب لطفل فلسطيني بترت ذراعه

02:16

" بدي أرجع أمسك إيدي تاني "... فيديو تفطر له القلوب لطفل فلسطيني بترت ذراعه

" بدي أرجع أمسك إيدي تاني "... فيديو تفطر له القلوب لطفل فلسطيني بترت ذراعه

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023