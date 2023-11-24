" بدي أرجع أمسك إيدي تاني "... فيديو تفطر له القلوب لطفل فلسطيني بترت ذراعه

في مشهد مؤثر تفطر له القلوب ظهر الطفل الفلسطيني إبراهيم الداهوك الذي لم يكتفِ الاحتلال الاسرائيلي بهدم منزله، أو قتل أفراد أسرته فقط لكن أفقده أحد أطرافه أيضا.

فقد ظهر الطفل الداهوك الذي لا يتعدى عمره الـ10 سنوات، في الفيديو ، العالم والدولة المصرية لإنقاذه من فقد ذراعه كاملة، حيث تم بتر ذراعه من منتصفها بسبب القصف، وظلت ذراعه بجرح مفتوح مدة 32 يوماً مع قلة إمكانيات المستشفيات الفلسطينية تحت حصار الحرب، وبحسب الأطباء فإنه مهدد ببتر الذراع كاملة إذا لم يتلق رعاية صحية جيدة ويتم التعامل مع الجرح بشكل طبي سليم خلال 48 ساعة فقط، وقتها لن يستطيع حتى تركيب طرف صناعي بديل لليد التي فقدها.

وبدموع منهمرة وبكاء شديد، ينظر إبراهيم إلى ذراعه اليسرى المبتورة ويقول "بدي أتعالج بدي أرجع أمسك إيدي تاني، رح أفقدها كلها"، مضيفاً أن طبيب العظام أكد أنه يحتاج إلى تدخل عاجل حتى لا يفقد ما تبقي من ذراعه.

وأضاف الطفل الجريح :"كل ما أريده أن يوقفوا الحرب.. علشان نرجع على بيوتنا".

وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المؤثر وتم إعادة نشرة بأعداد كبيرة على جميع المنصات مع مطالبات ومناشدات بتسريع الجهود لمساعدة الطفل على تلقي العلاج اللازم، كما أعلن عدد كبير من المتابعين عن رغبتهم في التكفل بعلاج الطفل وشراء طرف صناعي يناسب حالته.

الى ذلك اعلن الصحافي الفلسطيني هاني أبو رزق عبر صفحته في إنستغرام، امس أن الصغير سافر إلى خارج قطاع غزة للعلاج.

وظهر إبراهيم في فيديو وهو داخل سيارة إسعاف قبل نقله إلى خارج القطاع للعلاج.

وتعد قصة إبراهيم الداهوك هي واحدة في قائمة تضم آلاف القصص المأساوية لأطفال فلسطين، الذين يعيشون في كابوس مروع في حرب لا تهدأ منذ السابع من أكتوبر الماضي، راح ضحيتها أكثر من 14532 فلسطينياً بينهم أكثر من 6000 طفل حتى كتابة هذه السطور ، والعدد في ازدياد.