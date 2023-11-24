بالفيديو - نجم منتخب الجزائر لكرة القدم يوسف بلايلي يحتفل بهدفه برقصة الحرية حاملا العلم الفلسطيني

بعد أن أصبحت "رقصة الحرية" أيقونة تعبيرية عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي، دخلت الرقصة التضامنية ملاعب كرة القدم مؤخرا إذ صنع الجزائري ضرار بن سعد الله لاعب نادي معان الأردني الحدث برقصته التحررية.

وقام ضرار بن سعد الله برفع العلم الفلسطيني وهو يحتفل بالعلم الفلسطيني و رقصة الحرية،

وعلى أرض ملعب مباراة فريق مولودية الجزائر وشباب الساورة ضمن البطولة الجزائرية لكرة القدم، احتفل نجم منتخب الجزائر بلايلي بهدفه برقصة الحرية، حاملا العلم الفلسطيني، في لقطة كانت هي الأبرز في المباراة.