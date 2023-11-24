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إيلون ماسك يدرس زيارة &quot;إسرائيل&quot;
إيلون ماسك يدرس زيارة "إسرائيل"
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إيلون ماسك يدرس زيارة "إسرائيل"

منوعات

2023-11-24 | 14:53
إيلون ماسك يدرس زيارة "إسرائيل"
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Aljadeed
إيلون ماسك يدرس زيارة "إسرائيل"

كشفت تقارير إعلامية، الجمعة، أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك يدرس زيارة "إسرائيل" الأسبوع المقبل، بعد أن سبق اتهامه بـ"معاداة السامية".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "ماسك قد يسافر إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يزور "كيبوتس بئيري" على الحدود مع قطاع غزة".
وأضافت أنه "من المتوقع كذلك أن يلتقي مالك "إكس" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ".
وأوضح المصدر أن "زيارة إسرائيل قد تساعد ماسك على تحسين سمعته بعد اتهامه بمعاداة السامية".

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