بعد مضايقته لبائع في نيويورك.. المحكمة تخلي سيبل مستشار سابق في عهد أوباما دون كفالة وتوجه له تهمتين

دفع ستيوارت سيلدويتز المستشار السابق بمجلس الأمن القومي في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما ببراءته من تهم جرائم الكراهية، الخميس، وفقا لسجلات المحكمة.

وجاء ذلك بعد سلسلة من مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أظهرته وهو يستخدم لغة مليئة بالكراهية ومعادية للإسلام، ضد بائع من أصل عربي يعمل داخل عربة طعام في مدينة نيويورك الأميركية.

وجرى توجيه تهمتين إلى ستيوارت سيلدويتز، 64 عاما، تتعلقان بجرائم الكراهية والمطاردة من الدرجة الرابعة والتحرش المشدد من الدرجة الثانية، بحسب سجلات المحكمة.

ودفع ستيوارت بأنه غير مذنب في جميع التهم، وفقا لسجلات المحكمة.

وتم إطلاق سراحه دون كفالة، بحسب سجلات المحكمة الجنائية في نيويورك.

