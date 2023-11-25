بالفيديو - تظاهرة في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للعدوان على غزة

تكتظ المستشفيات في بكين وشمال الصين بالأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، مع دخول البلاد أول شتاء لها منذ تخفيف الضوابط الصارمة لمكافحة فيروس كورونا قبل ما يقرب من عام.