بالفيديو - تظاهرة في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للعدوان على غزة

في مدينة أوكلاند بـ #نيوزيلندا تظاهرة حاشدة دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للعدوان على #غزة pic.twitter.com/S5tZrsksKr
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 25, 2023
في مدينة أوكلاند بـ #نيوزيلندا تظاهرة حاشدة دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للعدوان على #غزة pic.twitter.com/S5tZrsksKr
بدأ أكبر جبل جليدي في العالم في التحرك بعد أكثر من 30 عاماً من بقائه وثباته في قاع المحيط بالقارة القطبية الجنوبية.
دفع ستيوارت سيلدويتز المستشار السابق بمجلس الأمن القومي في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما ببراءته من تهم جرائم الكراهية، الخميس، وفقا لسجلات المحكمة.
تكتظ المستشفيات في بكين وشمال الصين بالأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، مع دخول البلاد أول شتاء لها منذ تخفيف الضوابط الصارمة لمكافحة فيروس كورونا قبل ما يقرب من عام.