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مجهود دون فائدة... صورة توّثق ضبط طالب يغش بطريقة لا تصدق
مجهود دون فائدة... صورة توّثق ضبط طالب يغش بطريقة لا تصدق
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مجهود دون فائدة... صورة توّثق ضبط طالب يغش بطريقة لا تصدق

منوعات

2023-11-25 | 15:17
مجهود دون فائدة... صورة توّثق ضبط طالب يغش بطريقة لا تصدق
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Aljadeed
مجهود دون فائدة... صورة توّثق ضبط طالب يغش بطريقة لا تصدق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور نشرتها معلمة في كلية الحقوق الإسبانية العام الماضي لإحدى الطرق المبتكرة التي استخدمها أحد طلابها للغش في الامتحان، على نحو لا يصدق باستخدام أقلام نقش عليها المادة بشكل فني متقن للغاية.

ونشرت يولاندا دي لوتشي، وهي معلمة في جامعة ملقة بإسبانيا، صورتين مثيرتين للاهتمام على حسابها في تويتر، توثقان إحدى طرق الغش الأكثر إبداعًا حيث قام واحد من طلابها بالغش في أحد الاختبارات من خلال نقش قانون الإجراءات الجنائية بدقة على أحد عشر قلمًا.

في حين تُظهر لقطة مقربة للأقلام إبداع ومهارة الطالب، الذي يبدو أنه بذل الكثير من الوقت والجهد في طريقته المبتكرة للغش.

ورغم الإبداع والحرفية إلا أن الطالب الغشاش فشل في مهمته فقد تم كشفه من قبل الأساتذة وتمت مصادرة الأقلام المنقوش عليها بحرفية عالية.

كما حظي منشور المعلمة بتداول واسع واستغراب من المعلقين الذين ذهب بعضهم إلى أن الطالب لو كان بذل الجهد نفسه في الدراسة لكان من المتوفقين.

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