كلف 50 مليون دولار... "زفاف القرن" يثير عاصفة من الجدل

الزفاف الأسطوري الذي تم في العاصمة الفرنسية باريس، بلغت تكلفته أكثر من 50 مليون دولار، حيث أقام الحبيبان حفلات مبهرة لمدة 5 أيام في أكثر المواقع المرغوبة في جميع أنحاء مدينة النور.

وشهدت الأيام الخمسة مشاركة فرقة "مارون 5" الشهيرة في إحدى الحفلات، وعشاء ترحيبيا في دار الأوبرا بباريس، وغداء خاصا في جناح "شانيل هوت كوتور"، وليلة ولا ألف ليلة وليلة في قصر فرساي.