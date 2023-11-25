كلف 50 مليون دولار... "زفاف القرن" يثير عاصفة من الجدل

الزفاف الأسطوري الذي تم في العاصمة الفرنسية باريس، بلغت تكلفته أكثر من 50 مليون دولار، حيث أقام الحبيبان حفلات مبهرة لمدة 5 أيام في أكثر المواقع المرغوبة في جميع أنحاء مدينة النور.
وشهدت الأيام الخمسة مشاركة فرقة "مارون 5" الشهيرة في إحدى الحفلات، وعشاء ترحيبيا في دار الأوبرا بباريس، وغداء خاصا في جناح "شانيل هوت كوتور"، وليلة ولا ألف ليلة وليلة في قصر فرساي.
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A post shared by The Lake Como Wedding Planner (@lakecomoweddings)
A post shared by The Lake Como Wedding Planner (@lakecomoweddings)
إكتشف الأطباء "حصوة مهبلية" بحجم برتقالة كبيرة تكمن في حوض امرأة مصابة بالشلل الدماغي تبلغ من العمر 27 عاما تعاني من آلام بطن مؤلمة.
أعلن خبراء وعلماء الفضاء أنه من المرجح أن يصطدم كويكب "أبوفيس" (Apophis)، الذي يدور بالقرب من الأرض، عام 2029 بأحد الأقمار الصناعية الفضائية.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصريحات لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، في أول ظهور له منذ اندلاع الحرب على غزة.