"أبوفيس" قد يضرب أحد الأقمار الصناعية الفضائية

وصرح الخبير الفضائي العامل في معهد علم الفلك التطبيقي، نيكولاي زيليزنوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن الفضاء الخارجي واسع وكبير وهناك الكثير من الأشياء الصغيرة هناك، فضلا عن الأقمار الصناعية التي تتحرك فوق خط الإستواء، الذي لا يزال يتمتع بميل مداري مرتفع.وقال زيليزنوف: "إن الاحتمال النظري على الرغم من أنه صغير، موجود دائماً، ولكن وفقاً للحسابات الأولية، سيظل أبوفيس يطير بعيداص قليلاً عن الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض".ووفقا له، إذا قام أبوفيس "باللحاق" بمدار الأقمار الصناعية، فسيكون قادرا على تعطيل مركبة فضائية "واحدة على الأقل"، الأمر الذي لن يؤدي إلى عواقب ملحوظة على الأرض، حيث من المرجح أن الكويكب أبوفيس، الذي سيطير بالقرب من الأرض عام 2029، أن يمر بالقرب مدار الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض، لكن لا يزال هناك احتمال ضئيل بأن يتم "إسقاط" أحد الأجهزة.