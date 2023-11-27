امرأة تكسب 10400 دولار شهرياً على "طاولة المطبخ"!

وهناك، بحسب ما اشارت "العربية.نت"، بدأت باول في إعداد أوراق عمل لزملائها المعلمين لشرائها وتنزيلها، وعملت إلى حد كبير على أريكتها أو "طاولة المطبخ"، كما تقول.

المعلمون يدفعون للمعلمين هو سوق على طراز "Etsy" لأوراق العمل التعليمية والأنشطة وخطط الدروس عبر كل مستوى دراسي وموضوع. متجر باول، المسمى أنشطة "Sight Word"، متخصص في تعليم القراءة والكتابة لرياض الأطفال وطلاب الصف الأول وغيرهم من الطلاب الصغار.

في البداية، كانت الإيرادات بطيئة. ولكن في غضون بضعة أسابيع، بدأت "باول" في كسب ما يكفي لتغطية الفواتير الصغيرة لمنزلها. وبعد 4 أشهر، حصلت على ما يكفي لسداد أقساط القرض الطلابي الشهرية لها ولزوجها.

وعلى مر السنين، أصبحت الحفلة التي تستغرق 10 ساعات في الأسبوع عبارة عن نشاط ضخم تديره باول وزوجها جيروم معاً. وفي العام الماضي، جمعت "باول" عبر منصة "الدفع بين المعلمين" 125500 دولار، أو ما يزيد قليلاً عن 10.400 دولار شهرياً، وفقاً للوثائق التي استعرضتها "CNBC Make It"، واطلعت عليها "العربية Business".

بينما يدير زوجها، وهو مهندس كمبيوتر متفرغ، متجراً آخر على المنصة يسمى "Editable Activity" والذي يدر ما يقرب من 50 ألف دولار سنوياً.

وقالت "باول" - 41 عاماً - التي تعيش في بيفرتون بولاية أوريغون: "لدي أوراق عمل أنشأتها منذ 8 سنوات ولا تزال تدر دخلاً بآلاف [الدولارات] كل عام". "حتى عندما أجد نفسي غير قادرة على الإبداع... لا تزال المبيعات تأتي".

وإليك كيف طورت باول وزوجها أعمالهما الجانبية، وما يستطيعان فعله بأموالهما الإضافية.

وقالت إن الفصل الدراسي الذي تدرسه باول هو المختبر المثالي لشركتها الصغيرة. إذ يمكنها تحديد المفاهيم التي يواجهها الطلاب، وإنشاء أوراق عمل كوسائل تعليمية واختبار الأفكار مع أطفال رياض الأطفال قبل بيعها عبر الإنترنت.

وبعد أن حصلت باول على 21 ألف دولار في عامها الأول من برنامج "الدفع بين المعلمين"، قامت بتعيين جيروم - الذي لا علاقة له برئيس الاحتياطي الفيدرالي - لمساعدتها في بناء وجودها على المنصة. معاً، ركزوا متجرها على موهبتها في تعليم الأطفال القراءة البصرية.

وكما أوضح لها كيفية دراسة عمليات البحث على المنصة، حتى تتمكن من معرفة أوراق العمل الرائجة ودمج الكلمات الرئيسية المثيرة للاهتمام في ملفها الشخصي، وقالت: "كان يقول لي دائماً: هل تعرفين أين أفضل مكان لإخفاء ملف تعريفي؟" جثة ميتة؟ في الصفحة الثالثة من نتائج البحث!".

وبعد رؤية نجاحها، أطلق جيروم متجره الخاص "Teachers Pay Teachers" لبيع أوراق عمل PDF قابلة للتخصيص في عام 2019، وفقاً لـ "باول". وأوصى مستشار الضرائب للزوجين بدمج أعمالهما لتشكيل شركة S-Corp، وهو ما فعلوه في عام 2021، مما يعني أن ملفات تعريف البائعين الخاصة بهم تظل منفصلة، لكن الأموال كلها تتدفق إلى نفس المكان.

بعض البائعين على المنصة يحتفظون بنسبة 50% فقط من مبيعاتهم. باول وزوجها "بائعان متميزان" يدفع كل منهما رسوم اشتراك سنوية قدرها 59.95 دولار للاحتفاظ بنسبة 80% من مبيعاتهما كربح.