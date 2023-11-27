بالفيديو - العاملون في متحف "تيت" البريطاني يحتجون على عدم قطعِ العلاقات الفنية مع الاحـ تلال وينظمّون فعالية داعمة لـ #فلسطين

العاملون في متحف( تيت )البريطاني يحتجون على عدم قطعِ العلاقات الفنية مع الاحتلال وينظمّون فعالية داعمة لـ #فلسطين pic.twitter.com/8XUbY9oRNl
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 27, 2023
العاملون في متحف( تيت )البريطاني يحتجون على عدم قطعِ العلاقات الفنية مع الاحتلال وينظمّون فعالية داعمة لـ #فلسطين pic.twitter.com/8XUbY9oRNl
بدأ أكبر جبل جليدي في العالم في التحرك، بعد عقود من بقائه في قاع البحر بالقارة القطبية الجنوبية، حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
علقت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، على زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي التي سجلت في الصين، وسببت حالة من القلق بشأن احتمال ظهور "مرض جديد".
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى متدنية نسبيا بخاصة في الداخل والمرتفعات، يهطل المطر بشكل متفرق أحيانا خلال الفترة الصباحية، ومن المتوقع ان تتكون طبقات من الجليد على الطرق الجبلية خلال الليل اعتبارا من ارتفاع 2000 متر.