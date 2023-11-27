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الجرذان تغزو مدارس فرنسية
الجرذان تغزو مدارس فرنسية
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الجرذان تغزو مدارس فرنسية

منوعات

2023-11-27 | 09:59
الجرذان تغزو مدارس فرنسية
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Aljadeed
الجرذان تغزو مدارس فرنسية


أشار تقرير إعلامي فرنسي إلى "غزو الجرذان والفئران" للمدارس في مدينة مرسيليا.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "بروفانس"، فإن إحدى مدارس المدينة تعاني منذ الربيع الماضي من خلل في نظام الصرف الصحي للمراحيض وغزو للجرذان والفئران للفصول الدراسية وممرات المدرسة.
وبحسب رئيس جمعية أولياء الأمور في المدرسة، فإن الأطفال يجبرون على "السير على أوساخ الفئران".
وفي مدرسة أخرى، قيل للصحيفة إنه بسبب الفئران، يجب التخلص من الكتب وتطهيرها، بل ويمكن العثور على براز الفئران تحت أسرّة الأطفال الصغار في المهاجع.
ونقلت الصحيفة عن ممثل أولياء الأمور في هذه المدرسة، قوله: "يخبرنا الأطفال أنهم يرون الفئران في المناطق الترفيهية. وكان علينا التخلص من معظم المعدات الرياضية، لأن القوارض تأكل كل شيء أو تتسخ. إنها موجودة في كل مكان، حتى في غرفة الطعام".
وبحسب الصحيفة، فإن مكتب عمدة المدينة يعترف بمشكلة الفئران في المدارس، لكنه يقول في الوقت نفسه إن "الفئران بالملايين تعج في وسط المدينة، وليس فقط في المدارس، في حين يشتكي من سوء وضع المدينة. الشوارع قذرة. صناديق القمامة؟ لا يتم تنظيفها. الفئران تجد طعامها في هذه الأماكن".

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