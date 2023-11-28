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&quot;بسبب خلل في البرمجة&quot;.. رادارات سرعة في سويسرا ترتكب 10 آلاف خطأ خلال شهر
"بسبب خلل في البرمجة".. رادارات سرعة في سويسرا ترتكب 10 آلاف خطأ خلال شهر
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"بسبب خلل في البرمجة".. رادارات سرعة في سويسرا ترتكب 10 آلاف خطأ خلال شهر

منوعات

2023-11-28 | 04:57
"بسبب خلل في البرمجة".. رادارات سرعة في سويسرا ترتكب 10 آلاف خطأ خلال شهر
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Aljadeed
"بسبب خلل في البرمجة".. رادارات سرعة في سويسرا ترتكب 10 آلاف خطأ خلال شهر

إضطرت الشرطة السويسرية، الإثنين، إلى الاعتراف بخطأ محرج في بلد جعل من الدقة عنوانا له، إذ سجلت 4 رادارات أسيئت معايرتها، مخالفات سرعة خاطئة طالت 10 آلاف سائق سيارة في ما يزيد قليلا عن شهر.

وبسبب خطأ في البرمجة، سجلت 4 رادارات جديدة آلاف المخالفات، لدرجة أثارت الريبة لدى شرطة كانتون برن غربي البلاد.
وقالت الشرطة في بيان: "في المجموع، سجلت 9604 عمليات رصد خاطئة لمخالفات في الفترة ما بين 12 أيلول 2023 و19 تشرين الأول 2023. وسيتلقى جميع المعنيين رسالة في الأيام المقبلة وستعاد الأموال المسددة في إطار حوالي 6 آلاف غرامة مدفوعة"، من دون تحديد المبالغ المكتسبة من دون وجه حق.
وقد لاحظ الشرطيون عددا أعلى من المعدل للمخالفات المرصودة لحدود السرعة القصوى في المواقع الأربعة للرادارات المعيبة، مع تزايد في عدد الأشخاص الذين اشتكوا من تسطير مخالفات خاطئة في حقهم.
لذلك، دعت السلطات مجددا المعهد الفدرالي للمقاييس، الذي صدق على المعايرة الأولى، إلى إجراء عمليات تحقق، خلصت إلى أن السرعة المقاسة كانت عالية جدا.
وقالت الشرطة: "هذه الأجهزة الأربعة هي الوحيدة المستخدمة في سويسرا بهذه المعايرة، وبالتالي فهي الوحيدة المعنية بهذا الخطأ".

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