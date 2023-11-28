بالفيديو- مطاردة بين عناصر الشرطة وطفل يقود شاحنة مسروقة

استنفرت عناصر الشرطة الاميركية بعدما اقدم طفل يبلغ من العمر 12 عاما على سرقة شاحنة وظل يقودها لأكثر من ساعة، مخلفا وراءه خسائر مادية كبيرة.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الشاحنة المجهزة برافعة شوكية، التي يصل وزنها إلى نحو 15 طنا، سرقت مساء السبت من خارج مدرسة في آن أربور بولاية ميشيغان، باستخدام مفتاح عثر عليه الصبي في خزانة.

وقد لاحقت الشرطة الشاحنة بعدما لاحظت أن السائق لم يشغل المصابيح الأمامية، وكان يسير بسرعة لا تتجاوز 30 كيلومترا في الساعة.

لكن الصبي لم يتوقف عن القيادة، وظل هاربا لأكثر من ساعة صدم خلالها نحو 10 سيارات.

وقالت شرطة آن أربور: "كان هذا وضعا خطيرا للغاية، وكان من الممكن أن ينتهي بإصابات خطيرة. لا يزال الحادث قيد التحقيق الجنائي".

وأشارت إلى أن الواقعة لم تخلف أي إصابات بشرية.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر ملاحقة الشاحنة، بينما كان الضابط يحث الصبي على "التوقف الآن"، ويحذر زميله من التوقف أمامه.

وتم، في نهاية المطاف، اعتقال الصبي بعد نحو ساعة من المطاردة، واقتياده إلى مركز احتجاز الأحداث.