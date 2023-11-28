الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عانى من صداع وفقدان بصر.. والأطباء يكتشفون &quot;مفاجأة&quot; داخل جمجمته
عانى من صداع وفقدان بصر.. والأطباء يكتشفون "مفاجأة" داخل جمجمته
A-
A+

عانى من صداع وفقدان بصر.. والأطباء يكتشفون "مفاجأة" داخل جمجمته

منوعات

2023-11-28 | 10:12
عانى من صداع وفقدان بصر.. والأطباء يكتشفون "مفاجأة" داخل جمجمته
العودة الى الأعلى
Aljadeed
عانى من صداع وفقدان بصر.. والأطباء يكتشفون "مفاجأة" داخل جمجمته

بعد أشهر من شعور رجل فيتنامي بألم حاد في رأسه وفقدانه للبصر تدريجيا، اكتشف الأطباء وجود جسم غريب في جمجمته.

وفي التفاصيل فقد دخل الرجل إلى المستشفى في مقاطعة كوانج بينه الفيتنامية بعد شكوى مستمرة من الصداع المستمر وفقدان الرؤية وإفراز السوائل من أنفه.

ولم يكشف عن أي سبب محتمل لهذه الأعراض، لكن الأشعة المقطعية أظهرت وجود جسمين غريبين يبرزان من أنفه إلى دماغه.

وبعد الفحص الدقيق، تبين أنها عيدان تناول طعام مكسورة.

وعند سؤاله عن كيفية وصول عيدان تناول الطعام إلى جمجمته، كان المريض البالغ من العمر 35 عاما في البداية في حيرة من أمره مثل أطبائه، لكنه تذكر لاحقا حادثة مشاجرة تورط فيها قبل 5 أشهر، حيث تم إسعافه بحالة طارئة عقب المشاجرة ولا يتذكر بالضبط ماذا حدث حينها، لكنه يفترض أن الرجل الذي تشاجر معه هو من قام بإدخال العيدان داخل جمجمته.

وبعد دراسة جميع الخيارات، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية بالمنظار من خلال الأنف، لإزالة العيدان المكسورة.

اقرأ ايضا في منوعات

في تايلاند.. عريس ينهي حياة عروسه وضيوفها ثم ينتحــ ر!
Play
10:20

في تايلاند.. عريس ينهي حياة عروسه وضيوفها ثم ينتحــ ر!

في تايلاند.. عريس ينهي حياة عروسه وضيوفها ثم ينتحــ ر!

10:20

في تايلاند.. عريس ينهي حياة عروسه وضيوفها ثم ينتحــ ر!

في تايلاند.. عريس ينهي حياة عروسه وضيوفها ثم ينتحــ ر!

بالفيديو- مطاردة بين عناصر الشرطة وطفل يقود شاحنة مسروقة
10:08

بالفيديو- مطاردة بين عناصر الشرطة وطفل يقود شاحنة مسروقة

بالفيديو- مطاردة بين عناصر الشرطة وطفل يقود شاحنة مسروقة

10:08

بالفيديو- مطاردة بين عناصر الشرطة وطفل يقود شاحنة مسروقة

بالفيديو- مطاردة بين عناصر الشرطة وطفل يقود شاحنة مسروقة

"بسبب خلل في البرمجة".. رادارات سرعة في سويسرا ترتكب 10 آلاف خطأ خلال شهر
04:57

"بسبب خلل في البرمجة".. رادارات سرعة في سويسرا ترتكب 10 آلاف خطأ خلال شهر

إضطرت الشرطة السويسرية، الإثنين، إلى الاعتراف بخطأ محرج في بلد جعل من الدقة عنوانا له، إذ سجلت 4 رادارات أسيئت معايرتها، مخالفات سرعة خاطئة طالت 10 آلاف سائق سيارة في ما يزيد قليلا عن شهر.

04:57

"بسبب خلل في البرمجة".. رادارات سرعة في سويسرا ترتكب 10 آلاف خطأ خلال شهر

إضطرت الشرطة السويسرية، الإثنين، إلى الاعتراف بخطأ محرج في بلد جعل من الدقة عنوانا له، إذ سجلت 4 رادارات أسيئت معايرتها، مخالفات سرعة خاطئة طالت 10 آلاف سائق سيارة في ما يزيد قليلا عن شهر.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023