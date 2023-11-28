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في تايلاند.. عريس ينهي حياة عروسه وضيوفها ثم ينتحــ ر!
في تايلاند.. عريس ينهي حياة عروسه وضيوفها ثم ينتحــ ر!
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في تايلاند.. عريس ينهي حياة عروسه وضيوفها ثم ينتحــ ر!

منوعات

2023-11-28 | 10:20
في تايلاند.. عريس ينهي حياة عروسه وضيوفها ثم ينتحــ ر!
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Aljadeed
في تايلاند.. عريس ينهي حياة عروسه وضيوفها ثم ينتحــ ر!

في تايلاند.. عريس ينهي حياة عروسه وضيوفها ثم ينتحــ ر!

أسفرت مذبحة حفل زفاف في تايلاند عن مقتل 5 أشخاص، بعد أن أطلق عريس "مخمور" النار على عروسه وضيوفها قبل ان يقدم على الانتحار .

في التفاصيل، بحسب ما اشارت "العربية.نت" فقد وقع إطلاق النار في حوالي الساعة 11.25 مساء يوم السبت الماضي، في منزل في منطقة وانغ نام خيو شمال شرقي تايلاند، حيث كان حفل زفاف تشاتورونج سوكسوك، 29 عاما، وكانشانا باتشونثويك، 44 عاما.

وخلال الاحتفالات، لاحظ الضيوف والأقارب أن تشاتورونج، وهو جندي سابق، بدا غاضبا بعد خلاف مع عروسه، فخرج العريس من المكان إلى سيارته وعاد بمسدس عيار 9 ملم ثم أطلق النار، مما أسفر عن مقتل العروس ووالدتها كينجثونج كلاجورهو البالغة من العمر 62 عاما وشقيقتها كورنيكا ماناتور البالغة من العمر 38 عاما.

كما أصابت رصاصات طائشة ضيفين آخرين، مما أدى إلى مقتل أحدهما، وهو ثونغ نونخونثود، 50 عاما، وإصابة بامرونج شاتيرارات، 28 عاما، بجروح خطيرة.

وقد وضع القاتل المسدس في فمه وأطلق النار على نفسه، فيما  تركت الجثث متناثرة على حلبة الرقص عندما وصلت أطقم الطوارئ.

وقالت الشرطة إنه تم انتشال 11 رصاصة من مكان الحادث بينما أظهر مقطع فيديو عددا من أكياس الجثث مصطفة على العشب وبركا من الدماء في المكان.

ويُزعم أن الضيوف قالوا إن شاتورونج الذي كان مخموراً تماماً في ذلك الوقت أصبح غاضباً لأنه يخشى أن تتركه زوجته الجديدة من أجل رجال آخرين.

فيما قالت الشرطة إن تشاتورونج كان جنديا سابقا في مشاة البحرية، ويعمل في قاعدة ساتاهيب البحرية في تشون بوري، وكان فقد ساقه اليمنى بعد أن دهسه قطار أثناء الخدمة.

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