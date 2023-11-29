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الذكاء الإصطناعي يتسلم أول مهامه الرسمية &quot;الساخنة&quot; في موسكو
الذكاء الإصطناعي يتسلم أول مهامه الرسمية "الساخنة" في موسكو
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الذكاء الإصطناعي يتسلم أول مهامه الرسمية "الساخنة" في موسكو

منوعات

2023-11-29 | 02:13
الذكاء الإصطناعي يتسلم أول مهامه الرسمية "الساخنة" في موسكو
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Aljadeed
الذكاء الإصطناعي يتسلم أول مهامه الرسمية "الساخنة" في موسكو

أعلنت بلدية العاصمة الروسية أن المساعد الصوتي في الخط الساخن في موسكو، قد تلقى تقنية تمكنه من التواصل بإستخدام نغمة الصوت.

وتم إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في المساعد الصوتي على الخطوط الساخنة في العاصمة، ويمكنه الآن اختيار النغمات اعتماداً على سيناريو الحوار، وفقاً للموقع الإلكتروني لرئيس بلدية موسكو وحكومة موسكو.
وجاء على موقع رئيس البلدية: "يستخدم المساعد الصوتي في مركز الاتصال على مستوى مدينة موسكو الآن نغمات مختلفة عند التواصل مع السكان. ويختارها الذكاء الاصطناعي تلقائياً اعتماداً على سيناريو الحوار. على سبيل المثال، إذا طلب شخص ما تحديد موعد مع الطبيب، يستجيب المساعد الصوتي بـ "التعاطف"، وفي الحالات التي يتصل فيها أحد المقيمين لتوضيح حالة جاهزية المستندات أو جدول عمل إدارات المدينة - بحسن نية".
يذكر أنه تم تطوير هذه التقنية باستخدام معالجة اللغات الطبيعية متعددة المستويات وليس لها نظائرها. بالإضافة إلى ذلك، يتعامل المساعد الصوتي بسهولة مع فك التشفير ومطابقة الأرقام، ويضع لهجات ويتوقف مؤقتًا في الجمل.
تجدر الإشارة إلى أن الوظيفة الجديدة مستخدمة على الخطوط الساخنة لخدمة المعلومات الموحدة لحكومة موسكو وخدمة المعلومات الطبية الموحدة للسكان.

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