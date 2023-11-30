ناسا تنشر صورة "مذهلة" لأفق المريخ الساحر بعد أشهر من التنسيق...
أعلنت وكالة "ناسا" عن التقاط صورة جديدة لأفق المريخ، التقطتها مركبة الفضاء "أوديسي" التابعة لها أثناء دورانها حول الكوكب، من ارتفاع نحو 400 كيلومتر، وهو ما يشبه متوسط ارتفاع محطة الفضاء الدولية عن كوكب الأرض.
وتعد الصورة إنجازا استغرق تنسيقه أشهرا، ويقول علماء إن الصورة ستسمح لهم بمقارنة المريخ بالأرض من خلال النظر إلى صور مماثلة ملتقطة من محطة الفضاء الدولية.
تم التقاط الصورة باستخدام نظام التصوير بالانبعاث الحراري الخاص بـ"أوديسي"، إذ يظهر سطح المريخ الجاف المليء بالحفر في المقدمة، وهو منظر طبيعي غريب ورائع، وفي الأعلى، يطفو الغلاف الجوي الرقيق والهش للمريخ، مع وجود خصلات من السحب والغبار المعلقة فيه.