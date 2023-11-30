الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: إرتفاع درجة حرارة العالم 1.4 درجة مئوية في 2023
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: إرتفاع درجة حرارة العالم 1.4 درجة مئوية في 2023
A-
A+

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: إرتفاع درجة حرارة العالم 1.4 درجة مئوية في 2023

منوعات

2023-11-30 | 09:59
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: إرتفاع درجة حرارة العالم 1.4 درجة مئوية في 2023
العودة الى الأعلى
Aljadeed
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: إرتفاع درجة حرارة العالم 1.4 درجة مئوية في 2023

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الخميس، إن عام 2023 شهد ارتفاعا في درجة حرارة الأرض بنحو 1.4 درجة مئوية فوق مستويات عصر ما قبل الثورة الصناعية، ما يمثل رقما قياسيا جديدا يكسره المناخ.

ويؤكد تقرير المنظمة الأولي عن حالة المناخ العالمي أن عام 2023 سيكون العام الأكثر دفئا على الإطلاق وبفارق كبير، ليحل محل الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016، عندما كان العالم أكثردفئا بنحو 1.2 درجة مئوية عن متوسط ما قبل الثورة الصناعية.
ويزيد هذا من الضغط الذي يتعرض له زعماء العالم وهم يكافحون من أجل التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) والذي انطلق الخميس في دبي.
وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتر يتالاس: "الغازات المسببة للاحتباس الحراري وصلت إلى مستوى قياسي، ودرجات الحرارة العالمية بلغت مستوى قياسيا، وارتفاع مستوى سطح البحر بلغ مستوى قياسيا، والجليد البحري في القطب الجنوبي منخفض بشكل قياسي".
ومع ذلك، فإن نتائج التقرير لا تعني أن العالم على وشك تجاوز الحد الأقصى الموضوع منذ وقت طويل لارتفاع درجة الحرارة وهو 1.5 درجة مئوية، والذي يقول العلماء إنه سيبدأ في إحداث تأثيرات كارثية لتغير المناخ وفقا لاتفاقية باريس لعام 2015.
ويقدم ارتفاع الحرارة في عام 2023 لمحة مخيفة لما قد يعنيه تجاوز نسبة 1.5 درجة مئوية بشكل دائم.
وجاء في التقرير إن مساحة الجليد البحري في القطب الجنوبي هذاالعام وصلت إلى أدنى مستوى لها في فصل الشتاء على الإطلاق، وهو أقل بنحو مليون كيلومتر مربع من الرقم القياسي السابق.
وذكر التقرير أن الأنهار الجليدية السويسرية فقدت نحو  10 بالمئة من حجمها المتبقي خلال العامين الماضيين وأتت حرائق الغابات على مساحة قياسية في كندا بلغت نحو خمسة بالمئة من غابات البلاد.

اقرأ ايضا في منوعات

دراسة: عدد المليارديرات في العالم يرتفع بنسبة 7%
10:39

دراسة: عدد المليارديرات في العالم يرتفع بنسبة 7%

نشر موقع البنك السويسري "يو بي إس" تقريراً بعنوان "طموحات الملياردير لعام 2023"، يفيد بإرتفاع عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم بنسبة 7% بين عامي 2022 و2023 من 2376 إلى 2542 شخصاً، وبازدياد ثروتهم بنسبة 9%، من 11 تريليون دولار إلى 12 تريليون دولار.

10:39

دراسة: عدد المليارديرات في العالم يرتفع بنسبة 7%

نشر موقع البنك السويسري "يو بي إس" تقريراً بعنوان "طموحات الملياردير لعام 2023"، يفيد بإرتفاع عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم بنسبة 7% بين عامي 2022 و2023 من 2376 إلى 2542 شخصاً، وبازدياد ثروتهم بنسبة 9%، من 11 تريليون دولار إلى 12 تريليون دولار.

ناسا تنشر صورة "مذهلة" لأفق المريخ الساحر بعد أشهر من التنسيق...
Play
02:27

ناسا تنشر صورة "مذهلة" لأفق المريخ الساحر بعد أشهر من التنسيق...

أعلنت وكالة "ناسا" عن التقاط صورة جديدة لأفق المريخ، التقطتها مركبة الفضاء "أوديسي" التابعة لها أثناء دورانها حول الكوكب، من ارتفاع نحو 400 كيلومتر، وهو ما يشبه متوسط ارتفاع محطة الفضاء الدولية عن كوكب الأرض.

02:27

ناسا تنشر صورة "مذهلة" لأفق المريخ الساحر بعد أشهر من التنسيق...

أعلنت وكالة "ناسا" عن التقاط صورة جديدة لأفق المريخ، التقطتها مركبة الفضاء "أوديسي" التابعة لها أثناء دورانها حول الكوكب، من ارتفاع نحو 400 كيلومتر، وهو ما يشبه متوسط ارتفاع محطة الفضاء الدولية عن كوكب الأرض.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023